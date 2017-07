Hoy, desde las 10 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" del Club Náutico Zárate organiza la III Etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte.

El Torneo es abierto para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 y se jugará por el sistema suizo a 6 rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida.

Para esta oportunidad se esperan más de 100 jugadores de toda la región y de ciudades como San Nicolás, Gualeguaychú, San Miguel, Mercedes, Villa Constitución y Gral. Las Heras.

El certamen tendrá una premiacion para los 10 mejores de cada una de las categorías y será dirigido por el Maestro Fernando Romano y el A.I. Edgardo Cavagna.

ABIERTO PARA MAYORES

Paralelamente a la Liga Infantil se hará un Torneo Abierto para Mayores, por sistema suizo a 6 rondas, a 15 minutos por jugador a finish. Este campeonato también tendrá premios para los 10 mejores.