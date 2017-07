La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jul/2017 Juegos Bonaerenses:

Beach Voley; tres parejas locales se clasificaron a la etapa final







Luego de ganar la regional aseguraron su plaza para la definición en Mar del Plata. Seis jóvenes de la ciudad tuvieron una destacada participación en la etapa regional de Beach Voley que se disputó en las instalaciones del Club Italiano Loma Verde del partido de Escobar. Por la categoría Femenino Sub 13, Delfina Viani y Ariana Deminiani del Club Ciudad de Campana ganaron esta etapa. En tanto que, por la categoría Femenino Sub 15, hicieron lo propio Camila Marinetto y Maia Capotosto del Colegio Dante Alighieri. Finalmente, también se sumaron a la jornada de victorias Juan Martín Gotta e Iván Barragán, del Club Ciudad de Campana, en la categoría Masculino Sub 15.

Ganadores del Sub 15 acompañados por el profesor Rubén Rosales.





Las ganadoras Sub 13 y Sub 15 posan acompañadas por la profesora Jorgelina Allegri. Unión del Paraná juega como local Por una nueva fecha de los Torneos de Divisiones Juveniles organizado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Unión del Paraná recibirá a UNLaM "B" en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21. La tira comenzará a las 13.30 y se desarrollará en el gimnasio de la Escuela 9 de nuestra ciudad.

