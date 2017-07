NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine: una tarde negra El entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, se tomó un largo tiempo para analizar lo sucedido junto a su equipo de trabajo y recién luego brindó sus reflexiones sobre la derrota sufrida por el Violeta: "Tuvimos un desenfoque generalizado. Se dio una confusión esta semana y a veces es necesario que te den un cachetazo para volver a enfocarte. Cuando le ganamos a Almagro, mucha gente dijo que ya está, que ya estábamos salvados, cuando no es así. Fue una semana donde hubo una excesiva relajación cuando no la tendría que haber habido y eso se paga con este tipo de cosas", señaló el DT uruguayo. "Si somos vivos, esta derrota nos va a volver a enfocar, no nos va a hacer más daño. El equipo ya dio muestras que puede salir de estas situaciones. Cuando decían que este equipo estaba muy mal, empezamos a sumar. Después decían que era Deportivo Ruiz y cuando se fue Ruiz, el equipo no paró de sumar. Después, se fue Otarola, se operó Blázquez y nos quedamos sin arquero, pero vino un chico y sumamos en todos los partidos. O sea: continuamente nos fuimos levantando de situaciones adversas", aseguró tras ser consultado sobre el impacto anímico de la goleada sufrida ayer. "Hoy nos pasaron todas juntas. Pero seguramente nos vamos a rearmar y vamos a seguir sumando", agregó. Finalmente, respecto a la cuestionada actuación del árbitro Bruno Bocca, el DT no quiso caer en justificaciones de ese estilo, aunque no pudo evitar señalar cuestiones que le dejaron dudas: "Prefiero mirar hacia adentro, aunque se sabe que cuando llegan las últimas fechas estas cosas están a la orden del día. Y si uno se empieza a perseguir demasiado, se hace peor. La realidad es que este equipo de Santiago del Estero tiene antecedentes muy grandes con esto. El año pasado, peleando el descenso, las últimas cinco fechas hicieron estragos y ahora, nuevamente a falta de cinco fechas, pasan cosas que llaman la atención. La roja a Alsina se podía dejar pasar; el 2 de ellos (Gabriel Fernández), con amarilla, hizo un foul muy claro y se agarró la cabeza sabiendo que se tenía que ir, pero no recibió la segunda amarilla; el penal del segundo gol, a mi humilde entender, no fue penal; tengo alguna duda con el tiro libre que les dio en el cuarto gol… Pero no importa, porque si nos quedamos en este tipo de análisis, vamos a perjudicarnos". CÉRICA AUTOCRÍTICO "Sabíamos que ellos se jugaban una final, pero el partido fue muy raro: ellos encontraron el gol rápido y nosotros nunca nos pudimos acomodar en la cancha, nunca encontramos el camino. Estuvimos muy largos y ellos hicieron un buen planteo y nos cortaron las salidas. Además, tienen buenos jugadores y trataron bien la pelota. La realidad es que ellos jugaron bien. Pero nosotros no entramos a la cancha. Tuvimos todos un mal partido", explicó el capitán Ezequiel Cérica. "Fue un partido para el olvido. Me voy con mucha bronca, porque el equipo venía firme, estaba sólido y estábamos a un paso de concretar el primer objetivo que es asegurar la permanencia", agrego Pastel.

“Si somos vivos, esta derrota nos va a volver a enfocar. El equipo ya dio muestras que puede salir de estas situaciones", remarcó De La Riva.

DT de Villa Dálmine:

De la Riva; ”Tuvimos un desenfoque generalizado”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: