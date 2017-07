P U B L I C



Estaba 8-0 abajo en el tie break y parecía que el partido se le escapaba. Pero surgió el saque de Gabriel Arroyo y la jerarquía del equipo: así se recuperó y se quedó con un sufrido triunfo por 3-2. Mañana será la revancha en Núñez. Ante un importante marco de público, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana logró anoche un sufrido pero emotivo triunfo al vencer 3-2 a River Plate en el primer juego de la serie de Cuartos de Final de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Mudir tendrá mañana la posibilidad de clasificarse a semifinales si derrota al Millonario como visitante en el segundo juego de la serie. Caso contrario, todo se definirá en el tercer encuentro, pautado para el miércoles en nuestra ciudad en caso de ser necesario. Fueron dos horas y media de un partido en el que Ciudad mostró lagunas y un nivel inferior al que había demostrado en el cierre de la fase regular (seis victorias en fila), antes de caer en el descanso de dos semanas por haberse clasificado de manera directa a Cuartos de Final. Por eso, River, que llegaba con ritmo porque había vencido a UNLaM en Octavos de Final y comenzó el juego con mayor firmeza, se adelantó en el marcador tras ganar 25-18 en el primer set. Después llegarían dos parciales muy cerrados que el CCC pudo resolver a su favor por la jerarquía de sus hombres y con más actitud que volumen de juego: 26-24 el segundo y 27-25 el tercero. Así, cuando parecía que el local se encaminaba a la victoria, el Millonario volvió a mostrarse más concentrado y aprovechando la distribución del armador Diego Gutiérrez forzó un quinto set al imponerse 25-21 en el cuarto. Y entonces, el dramatismo. Encima, River tomó las cosas como las dejó en el cuarto parcial y, con solidez en el bloqueo y ayudado por malas recepciones del Tricolor, se adelantó 8-0 en ese tie break. Ciudad de Campana recién pudo rotar con una violenta diagonal de Lucas Gregoret y luego, con el saque de Gabriel Arroyo, se recuperó: cinco servicios consecutivos del histórico central lo volvieron a poner en juego. Posteriormente, con el saque de Schiro, estando 11-8 abajo, bloqueos de Arroyo y Gregoret le permitieron igualar el marcador para, en el cierre caliente, aprovechar la jerarquía y experiencia de sus jugadores y sellar la victoria con una última "gorra" de Guillermo García. Entonces, el marcador final señaló el triunfo 18-25, 26-24, 27-25, 21-25 y 15-13 para el CCC, que deberá corregir errores técnicos y de concentración si no quiere sufrir tanto en la revancha, mañana lunes en Núñez.

EL ATAQUE DE GUILLERMO GARCÍA PARA EL TRICOLOR. MAÑANA SERÁ LA REVANCHA EN NÚÑEZ.





GABRIEL ARROYO, ATACANDO UN PRIMER TIEMPO POR SOBRE EL BLOQUEO.





EL DESAHOGO DE ESTEBAN SIMARO EN EL FESTEJO. Arrroyo: "Acá, el que se duerme, pierde" Ciudad de Campana disfruta de tener un central de la jerarquía y trayectoria de Gabriel Arroyo. Pueden dar fe de ello quienes ayer apreciaron un tie break que lo tenía 8-0 abajo y que Arroyo igualó con la potencia de su saque. "Entramos dormidos en el tie break y nos sacaron una diferencia importante. Si no entraba el saque lo perdíamos. Por suerte el saque entró, lo pudimos levantar y, cuando los presionamos, se achicaron un poco y tuvimos la fortuna de quedarnos con el triunfo", explicó quien también aportó dos bloqueos vitales para la victoria en ese quinto set. El de anoche fue el primer partido de la temporada entre el CCC y River, dado que no se habían enfrentado en la etapa de clasificación por problemas en el estadio Millonario. "Ellos tienen buenos jugadores, con experiencia y saben a lo qué juegan, con un armador que es un crack (Diego Gutiérrez) y los hace jugar a todos", definió Arroyo a los dirigidos por Fernando Borrero. "Acá, el que se duerme, pierde. Tenemos que corregir cosas rápidamente. Necesitamos más concentración en momentos críticos. Entramos muy acelerados al partido y en el primer set no cerramos casi ningún contraataque. Y a nosotros, con jugadores de tanta experiencia, eso no nos puede pasar. Tenemos mucha mejor calidad de jugadores, con mucha experiencia y no podemos caer en esas desconcentraciones", analizó autocrítico Arroyo de cara a la revancha de mañana lunes.

VIDEOS #Dato Ciudad de Campana y River están jugando el quinto set del primer partido de serie de Cuartos de Final de la División de Honor pic.twitter.com/yUHA6TuphP — Pablin (@chuecosco) 9 de julio de 2017 #Dato Ciudad de Campana remontó un 0-8 en el tie break y se quedó con el triunfo sobre River. pic.twitter.com/pWf5QGUHWA — Pablin (@chuecosco) 9 de julio de 2017

