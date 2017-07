P U B L I C



Parece una estrella, brilla más que el Sol... Hoy es el día de la Señora de Itatí, protectora de la provincia de Corrientes y de todos los que le rendimos devoción Cuenta la Historia que en el año 1615 los sacerdotes ya no sabían más qué hacer en la reducción franciscana de Santa Ana. Los indios habían incendiado la capilla que habían construido con sus manos y llevado la imagen de la Inmaculada Concepción que después de mucho tiempo habían logrado traer del asentamiento de Yaguarí. Fray Bolaños y Fray Buenaventura estaban desolados. No era una buena señal lo que venía ocurriendo de un tiempo a ésa fecha. Se miraron resignados y continuaron pidiendo la Divina Providencia. A los pocos meses los hijos de José, un agricultor de la zona, pescando en el río, encontraron una imagen en perfecto estado. Entronizada en las piedras caliza ahí estaba Ella, con manto azul, túnica blanca y escapulario (objeto sagrado de las carmelitas), brillaba con una luz que parecía de otro mundo. También contaron los niños que alrededor se oía una dulce canción. Lástima que el relato no tomó en cuenta la historia ésos niños, como sucedió con la Señora de Fátima y los tres hermanos portugueses o con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Mestizos del fin del mundo, qué se va a hacer... Cuenta la historia que la imagen desapareció varias veces y que surgió siempre en el mismo lugar en el que la habían encontrado la primera vez, junto al agua y con una extraña melodía que cada tanto, hasta el día de hoy, se hace oír también en el santuario y nadie sabe de dónde proviene. Sepan las mujeres que quieren embarazarse que a Ella deben recurrir. Más de un milagro me ha concedido, propios y ajenos. Divina sea Tu pureza y eternamente lo sea...

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

La Flor Más Bella

Por Fabiana Daversa

