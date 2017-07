P U B L I C







Alejandra Dip La Mano poder creativo, autorrealización, motivación. Sanación. Soltar el exigente. Mano 8 Esta energía en la realidad del día a día, en la realidad que CREAMOS y que CREEMOS tener. Esta realidad grupal que empezó a moverse, que se expresa, que no calla, que no quiere más injusticias, ni golpes, ni agresiones, llevada también a una realidad particular, todo movido por la misma fuerza que tracciona y acelera los procesos de sanación en todas dimensiones y direcciones. Desde lo físico, hasta lo espiritual, desde la casa al pueblo. Sana el pueblo unido y expresándose en paz. Sana una sociedad cuando dice BASTA de agresiones e injusticia. Sano yo, sanas vos, en una humanidad que quiere ir por el camino de la equidad, de la verdad, desde un lugar de expresión genuina. Esta Mano que no quiere más chirlos, ni golpes, sino quiere y necesita un mimo, una caricia, para esta realidad tan sacudida, muy exigida, donde se prevaleció el resultado, sobre los sentimientos, las emociones; donde ser desde un título, un auto, un logro material nos fue poniendo en esta carrera imparable de insatisfacción y esfuerzo desmedidos, que no nos permitió detenernos a mirar al de al lado, muchas veces ni siquiera a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas. El trabajo e ir por más todo lo justificaba, pero alguien dijo BASTA y esto empezó a replicarse y empezó a sumar. Hoy la realidad golpea con hambre, despidos, guerras, revueltas sociales, golpes, bombas, palos, tanques hidrantes, también manos que dan desinteresadamente, que ayudan, que se unen en la lucha para recuperar sus derechos, que quieren vivir bien, tranquilos, en paz. Hoy es el principio de sanación de nuestra realidad y es el cumpleaños de mi patria, mi argentina. Hoy mi argentina se pone en pie nuevamente para poner freno a las injusticas. El pueblo quiere sanar, necesita sanar, va a sanar!! No dejemos que las obsesiones cotidianas nos tengan atrapados, dejemos fluir esta energía de sanación pero preparados y en alerta, porque esta vibra necesita que los resultados se noten, se concreten con responsabilidad, con seguridad, con confianza. Este trabajo que nos pide la Mano empieza por casa y será extensivo a nuestro entorno. Por la sanación de mi realidad, de tu realidad, de la realidad de todos, de mi pueblo, del mundo, que así sea!!¡En buena hora! ¡BUEN DOMINGO DE SANACIÓN PARA TODOS Y VIVA LA PATRIA! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/nuXpY6uIuB — alejandra dip (@turcadip) 9 de julio de 2017

Calendario Maya:

Mano 8 - Energía del Domingo 9/07/2017 - Trecena del Sol

Por Alejandra Dip

