Hasta el viernes hay tiempo inscribirse en la Escuela Técnica Roberto Rocca

Pueden anotarse todos los alumnos de 6º año que deseen ingresar en el próximo ciclo lectivo. El proceso de admisión es gratuito y se mantiene el sistema de asignación de becas del 50 al 100%. Hasta este viernes 14 de julio hay tiempo para inscribirse en el ciclo letivo 2018 de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR). Los interesados deberán concurrir a las oficinas de admisión de la Escuela, ubicada en Ruta 9 KM 71.5 sobre Colectora Sur, de 8:30 a 16:30 horas. Pueden anotarse todos los estudiantes que estén cursando el 6º año de nivel primario. El proceso de admisión es gratuito. Finalizada la inscripción, el sábado 5 de agosto a las 10:00 hs. se tomará un primer examen de ingreso, donde se determinará quiénes asistirán al Curso de Nivelación a dictarse del 21 de agosto hasta el 29 de septiembre. El segundo examen se realizará el sábado 7 de octubre. La selección de los 60 estudiantes que ingresarán en 2018 se definirá no solo en base a su rendimiento académico, sino también considerando otros aspectos como interés, compromiso y responsabilidad volcados en las actividades propuestas. En paralelo con el proceso de admisión de los alumnos, el personal de la ETRR realizará entrevistas personalizadas con sus padres para determinar el porcentaje de beca que se asignará a cada postulante. Las mismas van del 50 al 100 por ciento del valor del arancel. Una formación diferente El plan de estudios es de siete años de duración y jornada de doble escolaridad. A partir del cuarto año, los alumnos optan por una de las dos orientaciones formativas de las que dispone la Escuela: Técnico Electrónico (TEL) y Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas (TEM). No obstante, la formación prevista es integral, contemplándose la enseñanza de idiomas, actividades deportivas e inserción comunitaria. La Escuela posee un fuerte perfil industrial. Entre el equipamiento técnico con el que cuenta, se destacan el laboratorio de química/física, impresora 3D, torno CNC y kits de robótica, además de doce aulas con conexión WIFI de alta velocidad. Todo en un predio de cuatro hectáreas con auditorio, comedor y espacios de usos múltiples. Como complemento a la formación de los estudiantes, la Escuela Técnica Roberto Rocca brinda en el último año de cursada la posibilidad de participar en Prácticas Profesionales, con el objetivo de facilitar su integración al mundo laboral.

