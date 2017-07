La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jul/2017 Abella y Roses participaron de un encuentro de candidatos con Vidal







La gobernadora les pidió a los candidatos de los 135 municipios bonaerenses que les digan a sus vecinos que la gestión se preocupa "de verdad" por la seguridad y se mostró confiada con el triunfo electoral. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, les pidió a los candidatos de Cambiemos en los 135 municipios que les digan a los vecinos "con orgullo", que este Gobierno se preocupa por la seguridad "de verdad", y que jamás en la provincia de Buenos Aires hubo "el nivel de pelea contra el narcotráfico que hay hoy". Y arengó: "En octubre festejaremos de vuelta". "Díganle a los vecinos, con orgullo, que nosotros los cuidamos de verdad: nunca en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires hubo el nivel de pelea contra el narcotráfico que hay hoy", afirmó Vidal durante un encuentro en La Plata con los precandidatos de Cambiemos en todo el territorio bonaerense. Del mismo participaron tanto el intendente de Campana, Sebastián Abella, como el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses. La reunión de trabajo, organizada por el jefe de Gabinete Federico Salvai y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, en un salón de fiestas de La Plata, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña; la gobernadora Vidal y su vice, Daniel Salvador; los precandidatos a senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González; y los precandidatos a diputados Graciela Ocaña; Guillermo Montenegro y Héctor "Toty" Flores. La última oradora del encuentro fue la gobernadora, quien expresó que su administración está "poniendo en marcha el tren del futuro de nuestros hijos" y auguró que "con orgullo, amor y convicción, en octubre festejaremos de vuelta". "No nos van a ver construyendo estadios. A nosotros nos van a ver haciendo cloacas y llevando agua corriente a cada bonaerense. Hacemos obras hidráulicas. No repartimos chapas y colchones después de la inundación", señaló. La mandataria bonaerense, resaltando las diferencias con la anterior gobernación, enfatizó: "Hacemos guardias de hospitales, no inauguramos UPA´s. No nos interesa cortar cintas, queremos que de verdad funcione la salud". Por otra parte, les explicó a los presentes que "los votos no se construyen en tres meses de campaña, como la confianza no se construye de un día para el otro, como el vínculo lleva tiempo. Se construye con lo que somos y lo que hacemos cada día durante años. Eso es lo que nos hace creíble, lo que hace que nos elijan", señaló. La gobernadora resaltó que "el cambio empezó y esta vez empezó de verdad: empezó con obras en serio, no con la superficiales. A nosotros nos van a ver haciendo cloacas, agua potable, hidráulicas, asfalto, lo que la gente necesita", remarcó. A su turno, Esteban Bullrich indicó que "contra lo imposible, la esperanza gana. Si hay alguien que nos demostró eso es María Eugenia: de la mano de Mauricio, demostró que los bonaerenses no se quieren resignar a no tener cloacas, a vivir con la droga en la puerta de sus casas, amenazando a sus hijos. Esa es la esperanza que nos mueve", sostuvo el exministro de Educación de la Nación.

