Ghione y Barbero ponderaron la visita de Massa

Edición del domingo, 09/jul/2017







Los principales candidatos locales del Frente "Un País" destacaron el "contacto con la gente" del tigrense. Adelantaron que la próxima semana comenzarán las reuniones con vecinos para implementar el programa Alerta Buenos Aires. Tras la visita de Sergio Massa a nuestra ciudad, los candidatos locales del Frente "Un País"analizaron la visita y adelantaron el trabajo que tienen en agenda de cara a las elecciones. "(Cada visita de Massa a una ciudad) tiene que ver con llevar soluciones a los problemas que padecen los vecinos de ese lugar, ese es el eje de la campaña y de trabajo que viene realizando nuestro frente desde que asumimos. Llegó, se reunió con vecinos, dialogó con ellos, los escuchó. Es importante destacar esto porque hoy muchos dirigentes vienen a escondidas y no tienen contacto con la gente", aseguró Juan Ghione. Adriana Barbero dijo que Massa demostró "que el Plan Alerta Buenos Aires, así como cada programa que se presenta Un País, no se queda en la nada sino que se lleva a cabo en la realidad y se pone efectivamente en funcionamiento y están al alcance de nuestros vecinos. Además, es importante destacar que este es un sistema que ya funciona, que está comprobada su utilidad y que no genera ningún tipo de costo para los vecinos", añadió. Desde el Frente Un País, señalaron que en la próxima semana comenzarán las reuniones con vecinos de distintos sectores de la ciudad para coordinar la puesta en funcionamiento de Alerta Buenos Aires. "Queremos que los vecinos se involucren, que se organicen, y nosotros vamos a proveer las herramientas para que puedan utilizar este sistema", expresó Barbero.

Ya estamos trabajando para colocar las primeras alarmas nuestra Ciudad. https://t.co/mX5SiCLV8U — Juan José Ghione (@jjghione) 8 de julio de 2017 Recibimos en Campana a @SergioMassa para presentar el programa #AlertaCampana, juntos vamos a darle pelea a la inseguridad pic.twitter.com/T1uOIsd3pp — Juan José Ghione (@jjghione) 5 de julio de 2017



