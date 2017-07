La provincia de Buenos Aires está atravesando un momento histórico. Repito: histórico. Nunca antes el gobierno de La Plata había tenido la decisión de combatir la inseguridad de la manera en que lo hace hoy. Destinando recursos, aumentando el personal y, sobre todo, instando a los Municipios a generar una estrategia acabada para aplastar el delito en cada uno de los 135 distritos bonaerenses. En ese sentido, la tarea de la gobernadora María Eugenia Vidal está siendo realmente extraordinaria. Es admirable como sola se ha puesto a la cabeza de la lucha contra las mafias. Y, en medio, encarando una radical limpieza de la corrompida estructura de la Policía. Todo -y esto es lo más increíble- durante su primer año al frente de la provincia más importante y candente del país. Me parece que estos no son datos para dejar pasar a la ligera. Hablan de un auténtica compromiso, de un conocimiento profundo de lo que se está enfrentando y de una fuerte voluntad de darle soluciones a la gente. En una Argentina que nos acostumbró a agachar la cabeza y rendirnos de rodilla ante los delincuentes, frente a los enemigos del trabajo y la honradez, esta mujer nos está mostrando el camino para recuperar la tranquilidad y bienestar que jamás nos debieron ser arrebatados. Dentro de este marco, Campana está teniendo un papel central. Hace poco Vidal pasó por nuestra ciudad para inaugurar el centro 911, un sistema que permitirá agilizar las denuncias de emergencia y canalizar de manera más eficaz las respuestas. Para el Gobierno, nuestra ciudad juega un papel clave en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico: este tipo de decisiones demuestran que no es puro humo electoral. En agosto, debemos darle un nuevo empuje al trabajo de María Eugenia acompañando a los candidatos a diputados provinciales y nacionales de Cambiemos. La nueva Argentina recién está dando sus primeros pasos. Como en todo inicio de camino, puede haber traspiés y caídas, pero son situaciones circunstanciales: estoy seguro que, si estas energías por cambiar la realidad continúan fluyendo, pronto el horizonte que vemos a lo lejos se convertirá en el sol de todas nuestras mañanas. Días radiantes en los que las calles volverán a ser nuestras y el miedo, solo un mal recuerdo. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para los Vecinos:

Vidal; una gobernadora para la historia

Por Carlos Cazador

