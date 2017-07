La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jul/2017 El modelo es India

Por Tomás Buzzi









Tomás Buzzi

El polo industrial Zárate-Campana volvió a ser noticia nacional: cientos de trabajadores despedidos de diferentes industrias, sumados a los de UOCRA, se manifiestan en la rotonda del puente Zárate – Brazo Largo, con acampe incluido. Obviamente (como de costumbre) los medios hegemónicos no te van a mostrar esta cara triste de un país que sufre. Para mí fue toda una novedad. Los que saben, dicen que desde la crisis del 2001 no se veía tanta aglomeración de trabajadores protestando acá, entre nosotros. Desde el comienzo de estas columnas te vengo contando que "Cambiemos", no tiene ningún plan: sólo han hecho un traspaso de recursos desde la gente, hacia sus aliados económicos y punto. Si te ponés a buscar declaraciones de Macri, Prat Gay, Dujovne o Vidal para comprender algo de este entuerto en que nos encontramos, no vas a encontrar nada: sólo comentarios de coyuntura o propaganda política engañosa, pero nada que nos revele hacia dónde vamos. Sin embargo, alguien abrió la boca... Encontramos una declaración de Gabriela Michetti vicepresidenta de la Nación del miércoles 10 de Febrero del 2016 (sólo a dos meses de asumir, publicada por la periodista Cynthia García), que describe como nadie la razón de lo que pasa hoy. Nuestra Vicepresidenta, en la Casa de Gobierno fue clara y concisa con los periodistas que la rodeaban. Dijo "Basta de Industrias, el modelo del Presidente Macri es India" y agregó "Argentina como modelo industrial es inviable." "Nuestro País va a ir hacia un modelo agroexportador y de Servicios". Desde esta declaración espontanea y verdadera, pasaron 17 meses y se cumplió en casi un 50%. Sin dudas han hecho todo lo posible por destruir la Industria Nacional y ahí la mitad de lo prometido. Por otro lado, han intentado hacernos agroexportador, pero los comodities se desplomaron. Entonces quedan los servicios. Pero como en este apartado todavía somos neófitos, tampoco funcionó y tomaron deuda a lo bruto para pagar gastos corrientes. Algo así como si en tu casa reventás la tarjeta de crédito para hacer regalos a tus amigos "ricachones" y el resumen lo dejas para que lo paguen tus hijos y nietos. La paradoja de esta situación alarmante es que Zárate se declaró en "Emergencia Laboral". En tanto que a sólo 12 Km, nuestra ciudad, afectada por el mismo problema, no lo hizo. Claro, si nadie de Campana trabaja en Zárate… El Intendente Cáffaro, dice que la Gobernadora María Eugenia Vidal hace más de un año que no lo atiende por este tema. Hace unos días, Vidal, estuvo en nuestra ciudad junto al intendente Abella, inaugurando un sistema de cámaras. ¿Habrán charlado algo sobre la desocupación reinante? Además de baches, ¿la ola de pavimento amarillo alcanzará para tapar los problemas de la gente hasta las elecciones de octubre? Como sea. No quiero dejar de saludarte por otro 9 de julio. Espero que puedas reflexionar un poco sobre el significado de esta fecha para todos nosotros. Sobre todo, si tenemos un presidente que se fija en el "modelo" de la India: el país donde las vacas son sagradas y con la mayor población bajo pobreza extrema del mundo, según la ONU.

El modelo es India

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: