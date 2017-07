Creer, hacer. Estar

Romina Buzzini

Hola, hoy nos encuentra un domingo patrio, celebramos 201 año de la declaración de la independencia Argentina, ni mas ni menos el comienzo de nuestra Republica, por la cual hoy nos toca poder dar lo mejor de cada uno de nosotros, para fortalecerla y hacerla cada día mas grande y prospera. Y a los campanenses esta primer semana de Julio siempre nos encuentra con doble celebraciones, porque no puedo dejar pasar por alto, que el pasado jueves nuestra querida ciudad cumplió 132 años de vida, tal vez esta fecha la del pago chico, es la que uno vive mas de cerca, pero tenemos la obligación de pensar que si nuestros patriotas, allá por las primeras décadas del 1800 no hubieran tenido tanto coraje y valor, seguramente la historia hubiera sido otra. Y hoy todos nosotros estamos construyendo con nuestro presente mas historia para las generaciones futuras, por eso es importante construir con responsabilidad y gestionar, como dice nuestra gobernadora Maria Eugenia Vidal, "haciendo lo que hay que hacer". Siguiendo la temática con la que suelo escribir mis columnas, es dable destacar las actividades sobre discapacidad que en esta semana han sucedido. El sábado pasado junto a la Directora de Discapacidad de nuestro municipio hicimos una jornada sobre buenas practicas en el trato y atención de las personas con discapacidad, dirigido a las Trabajadoras Vecinales Voluntarias que forman parte del Plan Mas Vida, a las cuales saludo especialmente por estar cumpliendo 21 años en nuestra ciudad este programa de la Provincia, luego el día miércoles en el ciclo de conferencias que organiza La Autentica Defensa, tuvimos el gusto de poder escuchar a la Dra. Silvina Cotignola, abogada especialista en discapacidad y familia, el día viernes, en el teatro municipal Pedro Barbero, se realizó la presentación del libro "Futuro, Familia y Discapacidad" por parte de dos de sus autoras: Stella Caniza de Paez y Beatriz Perez, en el cual mucho tuvieron que ver dos grandes profesionales de nuestra ciudad ligados a APID, pero mas significativo aun, ha sido la inclusión de personas con discapacidad al ámbito laboral municipal, por medio de un entrenamiento para el trabajo, impulsado por la Subdirección de Empleo y Economía Social, junto a la Dirección de Discapacidad, desde la gestión tenemos un gran compromiso para seguir trabajando juntos sobre este tema, sin apartarnos del lema de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad "nada sobre nosotros, sin nosotros". Tenemos mucho por hacer, necesitamos seguir trabajando por nuestra ciudad, por eso te invito una vez mas a que me escribas y me hagas llegar tus ideas y proyectos para que juntos sigamos cambiando Campana. Buen domingo, hasta la próxima semana y ¡Viva la Patria! Romina Buzzini / rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @rominabuzzini #Hoy jornada de actividades inclusivas en San Fernando RN2 @campanagov pic.twitter.com/OEYt6GUiBM — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 8 de julio de 2017 Ayer en la presentación del libro futuro, familia y discapacidad con Maria Lujan y @mariebarberis de APID pic.twitter.com/26U23uvt84 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 8 de julio de 2017 #Ahora ciclo de conferencias de @LADdigital en @campanagov sobre discapacidad pic.twitter.com/D3a8klk3ct — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 5 de julio de 2017 taller de buenos tratos a personas con discapacidad para trab. Vecinales a cargo de lic. Margara Pons @campanagov pic.twitter.com/qv35xilYxG — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 2 de julio de 2017

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

