La Escuela Normal Dr. Eduardo Costa ha recorrido un largo camino educativo con un objetivo fundamental: formar personas ricas en Sabiduría y Responsabilidad Ética. Como partícipe comprometida con su ideario, hoy ya jubilada, deseo recordar algunos integrantes de la comunidad educativa que tocan mi afectividad y avivan mi respeto hacia ellos. La primera persona que me tendió su mano con cálida recepción es Don Jorge Modarelli. Su sonrisa amplia, mirada alegre y palabras agradables de bienvenida me permitieron sentir un alentador comienzo en "tierras extranjeras" (provenía con mi experiencia docente de la provincia de Entre Ríos). Regresan a mi memoria las conversaciones sobre diferentes temáticas, anécdotas de sus culturales y placenteros viajes y su pronta disposición para elogiar nuestra participación profesional como una vía motivadora de nuestro diario accionar. La segunda persona que deseo destacar es a la Profesora Cristina Vaccaro. Su convicción valorativa alejada de toda demagogia hizo transitar a la comunidad educativa en un clima de trabajo responsable. Con entereza y actitud conciliadora debió conducir una Reforma Educativa compleja que convulsionó a la Institución. Al Regente Adrian Melani un recuerdo respetuoso por su profesionalidad y disposición permanente al diálogo. Su amabilidad y alegría contagiosa iluminaba los días más complicados del quehacer educativo. Un reconocimiento a Norma Nardillo y Mimí Giordano pilares del orden administrativo que supieron escuchar con gran paciencia nuestras diferentes problemáticas diarias. A Margarita que nos asistió siempre con respeto y alegría. Un afectuoso recuerdo de mis compañeras por recorrer juntas senderos culturales, políticos, familiares, entrelazados siempre en un mismo compromiso vocacional: educar. A mis alumnas que supieron parir ideas siempre buscando el mejor camino hacia la posesión de la virtud, la ciencia y el progreso social. Mi más ferviente deseo es que la comunidad de la Escuela Normal siga su camino con aciertos y errores, con ideas opuestas y concordantes pero con un proyecto común: expandir cultura con responsabilidad social. Juan Pablo II, el Papa espiritual nos dejó un mensaje profundo: "Sembrad, con la cultura, gérmenes de humanidad, gérmenes que crezcan, se desarrollen y hagan robustas a las Instituciones y a las nuevas generaciones".

Imagen ilustrativa, selección del editor. Foto: Junio 2017, @LADdigitalFM



Escuela Normal; Caminando hacia los 100:

”La comunidad Educativa”

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC

