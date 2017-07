La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jul/2017 ”Me Dijeron que en el Reino del Revés…”

…"No hay mucha diferencia en lo que se paga de agua, en una casa con los mismos metros cuadrados, si viven cuatro, diecinueve o una sola persona". Si, así la canción no era. Ni siquiera rima, y seguramente ese "reino del revés" que allá por inicios de los sesenta había imaginado María Elena Walsh, quedaba muy lejos de donde ella vivía. Es que "el reino del revés" es ilógico, se ubica en las antípodas del sentido común y nos hace no tener brújula lo cual sería como conducir con un auto de los nuestros por las rutas de Inglaterra. Lo cierto es que al igual que Discépolo con su Cambalache (cuántas veces hemos dicho "que vigencia que tiene esa letra"), con la de María Elena y con la nueva versión que propongo, pasa lo mismo. Claro, de la inocente frase "nada el pájaro y vuela el pez" o "cabe un oso en una nuez" los actuales tiempos le harían buscar la métrica y la rima a frases que tuvieran que ver con otras cosas más "autóctonas" y muy, muy cercanas a las cosas nuestras de todos los días. Respetando a la autora, dejaríamos la primera frase y hasta respetaríamos la música. La cosa sería algo así como: "ME DIJERON QUE EN EL REINO DEL REVÉS… - El que hasta hace dos años era opositor y tenía una solución para cada problema ahora "se olvidó" y el que era oficialista hasta hace dos años y no veía ningún problema…ahora recuperó la vista. - En La Plata, en lugar de frenar el robo de bicicletas, obligan a sus dueños a patentarlas… - El que le sacó el 13 % a los jubilados, el que vendió el avión presidencial pero se fue un helicóptero, ahora consigue que no se le descuente su impuesto a las ganancias (¿alguien sigue pensando que es un idiota?) cobrando más de 150.000 pesos! (ni hablar del que cobra una pensión por haber ocupado un cargo por solo una semana). - El gobierno más "autodenominado" como ejemplo del "Estado moderno"… tiene 23 ministerios. Y no conforme con eso creó una "Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta" (Si, no es un error de imprenta precisamente) - Todos los que tenemos los impuestos al día vemos como cada tanto todos los gobiernos hablan de LA ÚLTIMA DE LAS ÚLTIMAS MORATORIAS!!! - En nuestro reino del revés, los máximos representantes de nuestras "prestigiosas monarquías" son "El rey de la Salada" o el "Rey de la Efedrina". Lógicamente todas estas "nuevas propuestas para la letra" no se las podría cantar de una sola vez porque provocarían una especie de "epidemia de alta presión" o un colapso de movimientos espasmódicos similar a la que produce cuando nos enteramos de la "transparente/democrática y limpia institución que es la AFA o las declaraciones de Michetti justificando que lo que hicieron con las pensiones "fue sin querer queriendo". Asi que cada tanto recomendamos repetir "ME DIJERON QUE EN EL REINO DEL REVÉS"… - Los jugadores que generan el negocio del fútbol tienen, en general, menos plata que los dirigentes que lo administran. (Se puede reemplazar: jugador por obrero o representado, dirigente por secretario general o representante llámese diputado o senador) - El que produce un queso, por ejemplo, recibe 40 pesos y el que lo vende, 115. - Sin pensarlo se quitan las pensiones de invalidez pero no se invalida las de quienes de un plumazo (o mejor dicho con solo un "levantazo" de mano) se aumentan sus propias "pensiones". - Los mismos que propusieron las PASO ahora no las consideran tan obligatorias y los que critican que no se respetan en la provincia, tampoco la respetan en Capital Federal - Con una refinería en la ciudad (y con todo lo que "nos deja") pagamos la nafta más cara que Rosario!!! A 300 km de acá!! "…ME DIJERON QUE EN EL REINO DEL REVÉS… - Un tren a Capital tarda más que lo que tardaba hace …80 años y a Mar del Plata en el 2017 tarda dos horas más que en 1975. (Perdón pero… ¿era para festejar?) - Un partido que era oposición hace casi dos años se olvida de cómo arreglar la rotonda del Mac y el que estaba en el gobierno ahora se acuerda como hay hacerlo. - Las minorías tienen más poder que las mayorías. Y si no que nos digan por qué en lugar de sacar de la cancha a los que hacen despelote (10? 200? 2000?) se impide que la mayoría (10000? 20000?) Vaya a la cancha en carácter de visitante. - En el reino del revés esperamos que "los de afuera"/ "los que ni viven acá" crean/ inviertan/tengan confianza, antes que "los que estamos adentro". - Somos lapidarios/implacables/inflexilbes con las conductas personales y privadas de Diego Latorre o de Redrado, en cambio, con las conductas públicas de los que perjudican el bienestar general, de los que se "apropian de los fondos públicos" mmmmmm, somos laxos, muy respetuosos de los derechos personales y por qué no, menos preocupados… …"VAMOS A VER COMO ES… EL REINO DEL REVES?" - Donde a pesar de tener alumnos que no repiten, docentes que tenemos no menos de 9 de concepto en nuestra tarea anual, políticos y padres cuyo discurso es "la educación es mi preocupación más importante"; Año a año, los alumnos no entienden lo que leen, otros no terminan la escuela y si lo hacen, tienen un promedio de casi 20 inasistencias por año por alumno y los políticos no consiguen (al menos desde el ´83 a esta parte) establecer un modelo educativo acorde a nuestras necesidades de país. - Donde el que paga proporcionalmente más ganancias, es el obrero por sobre el empresario y encima cuando hay que perdonar las deudas estos últimos son los primeros y más beneficiados. - Donde "El mejor ministro de Educación que haya tenido la Argentina" ahora parece que también es "mejor candidato a senador" y para no quedarse atrás, en el reino (de la provincia de Buenos Aires) del revés, ahora se nombra en la Dirección de Escuelas a quien solo pisó un aula en calidad de alumno!!! (Otra que Ripley como su "Créase o no") - En el reino del revés un candidato con un patrimonio de "tres atentados" (a una mutual, una embajada, a su propio hijo), la "explosión de una ciudad" y una venta ilegal de armas (entre otras cositas) andaría calladito en el subsuelo número 18, escondido en un yacimiento vacío de Río Turbio o entre los olivos de Anillaco para al menos, no avivar giles y decir por donde está, se sigue presentando para las elecciones y encima consigue su cometido con el voto de muchos!!! A 201 años de la Declaración de nuestra independencia, después de haber luchado según qué etapa de nuestra historia contra la corona española, el león inglés, el marxismo internacional o el Tío Sam (dejo a criterio de cada uno ver si se consiguió algo de lo previsto) propongo luchar con todas nuestras armas y fuerzas para lograr dar vueltas este "reino del revés. Mi objetivo parece más modesto pero lo cierto es que, por ejemplo a los ingleses los sacamos en las dos invasiones inglesas y "poner el reino al derecho" nos está llevando un poquito más de tiempo. Seguramente seré acusado de falta de grandes ideales pero debo reconocer que prefiero, con 53 poder disfrutar alguno de los años que me queden, de un país más previsible, justo, coherente y donde el ganador sea de una vez y para siempre el sentido común. Después, me sumo a las luchas más trascendentales para todos. En el reino del revés de María Elena "usan barba y bigotes los bebes" y" un año dura un mes". En esta remake del 2017, la cosa dejó de ser tan inocente y no resulta muy graciosa. Aquí "un semestre dura como año y medio" (o peor aún, nunca llega) y la situación cansa, desgasta, nos pone de mal humor. De continuar viviendo en este reino seguiremos cantando Cambalache para siempre con una vigencia que dará terror y no perdiendo actualidad aquello de "da lo mismo un burro que un gran profesor", o como en algún colegio de nuestra ciudad donde un simple profesor haya podido llegar a ser Director.

