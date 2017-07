¿Es el agua un recurso escaso?

Fernando Valdivia

Siempre existió el miedo a no tener agua para bebida o para cualquier otra necesidad humana. La sed se experimenta como una sensación desesperante y aquél que la padece y no puede saciarla muere por deshidratación, un cuadro clínico en el que se ve alterado el balance de agua y electrolitos. La tendencia migratoria de nuestra especie hizo que la sed y la muerte por falta de agua haya sido un peligro real a lo largo de todo el camino que culminó con la conquista del mundo. Mientras fue posible, muchos grupos de caminantes se "instalaban" en torno de alguna fuente de agua, como ríos y lagunas. De ahí que la mayor parte de los asentamientos humanos, hoy ciudades, se encuentren en torno de ellos. Pero el espíritu de descubrimiento y conquista hizo que otros continuaran con su viaje de cualquier manera, aunque en ese arduo camino muchos morirían. Algunos, víctimas de predadores, pero la mayoría de hambre y de sed. Esos miedos universales, primitivos y reales quedaron grabados en lo profundo de nuestra experiencia. Por esta razón es que siempre existió el temor a que el agua se acabe o no esté disponible para cuando se la necesite, considerando su escasez como una severa amenaza que podía, incluso, ser motivo para declarar una guerra. ¿Cuánta agua hay en nuestro planeta? Es cierto que hoy en día un 40% de la población mundial no tiene un acceso normal al agua y 1.200 millones de personas directamente carecen de acceso a fuentes de agua potable. Pero también es cierto que nuestro planeta posee un total de 1.460.000.000 km3. Hay agua por doquier. En los océanos y los mares: 1.370.000.000 km3. En la corteza terrestre: 60.000.000 km3. En los glaciares y nieves perpetuas: 29.170.000 km3. En los lagos: 750.000 km3. En la humedad del suelo: 65.000 km3. En el vapor atmosférico: 14.000 km3. En los ríos: 1.000 km3. Un total de mil cuatrocientos sesenta millones de cubos del tamaño de 1 km por lado. Cuesta imaginar semejantes dimensiones. Ante esta aseveración, la respuesta común suele ser que el 97,5% del total del agua pertenece a océanos y mares, siendo tan sólo el 2,5% restante la disponibilidad de agua "dulce". Como si el "agua dulce" fuese la única potencialmente utilizable para obtener agua potable. ¿Cuál es el consumo de agua por persona? La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo promedio de 50 litros de agua por persona por día -entre todas las actividades que implican uso de agua: alimentación, limpieza, higiene, etc. Unos 18.250 litros por persona y por año. Considerando al total de la población mundial, serían unos 109.500.000.000.000 litros anuales, o sea, casi 110 km3. Poco en comparación a la disponibilidad del planeta. Sobre todo si consideramos, además, que buena parte del agua que se usa vuelve a integrarse al ciclo. ¿Por qué, entonces, se habla del agua como un recurso escaso? Probablemente por las razones de orden antropológico que mencioné al comienzo, sumado al hecho de que en la actualidad sigue habiendo mucha gente sin acceso a ella. El otro punto por el que suele hablarse de escasez tiene que ver con el supuesto, erróneo, de que el agua de los mares y océanos no cuenta. Pero no hay que engañarse: tal como sucede con los alimentos, también en el caso del agua hay más de la que necesitamos. El problema de que no llegue a todos es una cuestión explicable por la política y la economía, pero no se trata de un tema de escasez. La cantidad de agua disponible es superior a las necesidades humanas. Ya hace varias décadas que el agua de los mares y océanos está siendo utilizada. En Medio Oriente, Australia y en muchas otras partes del mundo, existen plantas de desalinización que transforman el agua de los mares en agua potable a un costo verdaderamente bajo. En nuestro continente también se realiza, como en el caso de planta desalinizadora que funciona en Lima, Perú. No computar el "agua salada" como agua potencialmente utilizable es una falacia que solo cabe en la mente de aquellos que están todo el día buscando conspiraciones para sostener que "vienen por el agua". O, quizás, de aquellos que ven un mejor negocio al venderla embotellada. "Planet earth is blue and there is nothing I can do" ("El planeta tierra es azul y no hay nada que pueda hacer"), decía el gigante David Bowie en su famoso tema Space Oddity. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

¿Es el agua un recurso escaso?

Por Dr. Fernando Valdivia

