En la vida cotidiana todos nos vemos en la necesidad de tomar decisiones. Hay ciertas cosas que sabemos que debemos hacer y estamos convencidos de ello, pero las "dejamos para más adelante". Un ejemplo clásico es la decisión de perder peso, comenzar una dieta, pero se dice "ya empezaré la próxima semana". Tomar una decisión de calidad es decidir "Firme y Ya". Llamar al especialista para una visita, comprar frutas, verduras, tomar líquido y anotarnos en un gimnasio ó salir a caminar. Cuántas veces decimos ya no voy a ser negativo, voy a reprogramar mi mente para pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, en cosas excelentes y dignas (Filipenses 4:8). Por eso voy a dejar la queja, la crítica, el chisme, todo pensamiento y comentario pesimista. Esto sin duda requiere de disciplina, determinación y perseverancia y si se le agrega la oración, con el tiempo se logra. El resultado ciertamente es muy gratificante y los que nos rodean lo apreciarán. Todo comienza con una "Decisión". Cada uno sabe qué es lo que debe cambiar, puesto que nuestro Creador ya lo puso en nuestro corazón y ya conocemos las consecuencias de insistir en nuestra postura terca que solo nos trae consecuencias no positivas. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos y nos ha dado el libre albedrío para tomar la decisión de qué camino elegir, tener una mente llena de dudas é incredulidad, ir por la vida como víctimas, vivir de derrota en derrota, ser negativos é impacientes ó vivir una vida abundante, con fe, esperando mejoras cosas, como El lo prometió. El Señor nos ha dado una vida con propósito, sus promesas, su compañía y una vida eterna y sufre con nosotros pero aún más cuando seguimos en nuestra postura y ve que a pesar de que nos ha dado tantas promesas, dudamos y seguimos mirando la montaña como una imposibilidad "No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos" (Zacarías 4:6). El nos ha dicho que todo le es posible, que todo tiene su tiempo, que todo lo controla, que todo le pertenece, que nos ha provisto con todo lo que necesitamos y que suplirá cada una de nuestras necesidades y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece" (Filipenses 4:13). Tenemos un ejemplo a seguir, ser como Cristo y querer imitarlo, esa sí que es una decisión de calidad, una meta excelente con recompensas eternas y nos ha dado toda la ayuda para poder lograrlo " Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda" (1 Pedro 1:3). Decidamos con nuestra actitud crecer día a día y que nuestra vida con nuestros actos muestre que Cristo vive en nosotros y también que podamos reflejarlo. Amén. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Decisiones”

Por Stella Maris Viñales

