Las apariciones de la Virgen en el pueblo de Peñablanca, Chile, comenzaron el 12 de junio de 1983, continuando por 5 años. El vidente, llamado Miguel Angel Poblete, de 17 años, era huérfano y no poseía una educación espiritual y humana. Así habló la Madre Santa al vidente: "¡Tierra chilena! ¡No quieres obedecer a lo que Tu Madre ha dicho! El Padre está muy triste por vosotros, ¡rezad para no caer, hijos mios!" "He venido para dar otra oportunidad al hombre, para que esté preparado para la Segunda venida de Mi Hijo". "Yo estoy presente con Mi intercesión, como Reina del mundo y Madre de la Iglesia verdadera, en este mundo lleno de corrupción y de maldad que traspasa Mi Corazón Inmaculado". En el mes de Octubre del ´83, la Santa Virgen hizo conocer al vidente un mensaje que por el tema tratado y la fuerza recuerda el mensaje de La Salette de hacía 137 años: "Los Sacerdotes ministros de Mi Hijo por su impiedad en celebrar los Santos Misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer se han convertido en cloacas de impureza...si claman venganza, la venganza está sujeta sobre sus cabezas...Maldición a los Sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con su mala vida y sus infidelidades crucifican a Dios nuestro Señor". "¡Desventurados los habitantes de la tierra! ¡Dios está por mostrar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos!". Haced sacrificios y penitencia: ¡Rezad por quienes no rezan! Ha llegado la hora de luchar contra Satanás, rey de la mentira y de la soberbia y la energía atómica es una de estas mentiras que llevará a la destrucción humana. "La hora está por llegar: ¡el tiempo de los tiempos y el fin de los tiempos están cerca! He aquí que llega la señal de los Tiempos. Soy vuestra Señora de Peñablanca. Yo no soy el Redentor, no soy más que la Corredentora. Mi Hijo es el Redentor y Yo le ayudo a salvar almas. Daré a mis hijos bendiciones y les protegeré con Mi manto Inmaculado. Mis Hijos predilectos deberán preocuparse del rebaño de Mi Hijo y llevarles por el camino correcto". Mientras Miguel Angel y sus éxtasis eran estudiados por los médicos y expertos, la Virgen continuaba confiando Sus mensajes al joven...: "El mundo está próximo a una gran confusión. Habrá guerra en todo el mundo. La pobreza llegará hasta en las más grandes capitales. Pero ésto no es todo. Los científicos están haciendo una bomba que destruirá la mitad del mundo. ¡Pobres de aquellos que queden vivos!, porque querrán haber muerto y gritarán: "¡Quiero morir!". Pero será demasiado tarde. Satanás se impone sobre los grandes científicos y mete en sus mentes la maldad y la soberbia... La naturaleza se horrorizará a causa de los hombres, por lo que el mar se calentará y todo, todo el vapor subirá al cielo y recaerá como lluvia ardiente. Os pido que os refugieis en Nuestros Corazones que emanan paz y amor, para transmitirlo a todo el mundo, para obedecer a lo que dice Vuestro Señor Jesús Cristo... Ama y ten paciencia, porque la venida de mi Hijo está cerca. Reza por Rusia, haz penitencia, cambia la vida, porque Cristo está por llegar. Muchos no nos creen, pero por cierto les digo que el Hijo del Hombre vendrá en Gloria y Majestad a juzgar a todas las naciones. Preparaos a la segunda venida de Cristo. No tengais miedo. Ocurrirá muy pronto". Pero la Virgen hizo otra extraordinaria revelación, anunció que en esta espera el hombre no estará solo para afrontar el gran evento: los hombres de buena voluntad y aquellos que ponen en práctica los dictámenes del Evangelio, serán ayudados por Seres que descienden del cielo. "Los Ángeles descienden del Cielo para preparar el Camino del Señor". En esta revelación encontramos el concepto que, en ese tiempo, difundía el contactista italiano Eugenio Siragusa cuando afirmaba que los Extraterrestres no son otra cosa que los Ángeles de bíblica memoria. Además la Virgen dijo que la espera no debe estar llena de ansias y de miedos, sino de certeza y laboriosidad por la paz y la justicia en el mundo porque: "Dios ama tanto al mundo que manda a Su Madre para preparar la Segunda Venida de Su Hijo. Yo soy la Theotokos". La Theotokos, es decir "Aquella que genera Dios", la Divina Madre que se afana por salvar a cuantas más almas sea posible antes de que el Divino Juez, Su Hijo, cumpla Su Misión. Contacto: lavozdelaguila@yahoo.com.ar Facebook: Lavoz del águila

La Voz del águila:

Aparición de la Virgen en Peñablanca, Chile

