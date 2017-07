La Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género funciona en Exaltación de la Cruz desde hace poco mas de un año, y en este tiempo el trabajo ha ido en aumento. No por que aumente la violencia, cuenta la oficial a cargo Marcela Arrieta, sino porque la gente se empieza a enterar que existimos y empieza a confiar en nuestro trabajo. La violencia de género siempre existió, pero ahora se la visibiliza y se la combate. Ahora las mujeres están cada vez mas informadas y saben que tienen derechos y que ante una situación de violencia tienen donde recurrir. Las mujeres van perdiendo el miedo a denunciar, están empezando a perder la vergüenza y sentirse culpables de que sus parejas les pegan, y se acercan a denunciar, a consultar, y a informarse de cuales son sus derechos y que pueden hacer ante situaciones de violencia. Igualmente, destaca Marcela Arrieta, todavía falta mucho por hacer y falta una gran tarea de difusión de los derechos de la mujer. "Nosotros nos encontramos todos los días con chicas que nos dicen que no sabían que existimos, que de haber sabido habrían venido antes, porque en general la violencia no es algo que empiece de un día para otro, sino que siempre antes de los golpes hubo violencia verbal, psicológica, económica, desvalorización, humillación y sometimiento." Ahora la gente está cada vez mas pendiente y se justifica cada vez menos la actitud violenta. Antes se pensaba que dentro de la casa el marido podía hacer lo que quisiera, pero ahora las mujeres estamos mas atentas y concientes de que la igualdad empieza por casa, y que debemos ser nosotras las primeras que defendamos nuestros derechos. Afortunadamente, son cada vez las instituciones que brindan asistencia y contención a las vísctimas de violencia de género, y las mujeres saben que tienen muchos lugares donde recurrir cuando ya no pueden manejar la situación ellas mismas. Desde nuestra tarea, no solo actuamos ante la situación de violencia declarada, tanto conteniendo a la víctima como reprimiendo al agresor, sino que estamos desarrollando una actividad de difusión y educación que es muy importante. Se está visitando escuelas charlando con los chicos que son los mas permeables a internalizar los conceptos novedosos y ayudan despues a reproducir la información en casa. La peor actitud que puede tomar la sociedad es mirar para otro lado, es hacerse los distraidos. Hace falta el compromiso de todos, y entre todos tenemos que defender y cuidar a nuestras mujeres porque casi siempre son las mas débiles, y hay hombres que se aprovechan de su fortaleza física para imponerse por la fuerza y agredir. Eso es lo que no tenemos que permitir. Pero también hay que entender que violencia no es solo el golpe, sino también el prejuicio, la subestimación, la naturalización de la discriminación, el insulto, los patrones culturales que dan a la mujer un lugar de descrédito, perpetuando la desigualdad. Contra eso también tenemos que luchar como sociedad para seguir creciendo. La Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género funciona de Lunes a Lunes de 10 a 20, en la calle Yrigoyen 628, en Capilla del Señor. El número de teléfono es el 02323-492207, y allí las mujeres pueden dirigirse con la tranquilidad de que van a ser escuchadas y protegidas.







Visibilizar la violencia de género es el desafío

