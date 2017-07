Partirá mañana rumbo a la capital correntina, donde el miércoles enfrentará a Boca Unidos por la fecha 43. Alsina será baja por expulsión, mientras que Coronel es duda por una contractura. Luego de la inesperada y abultada derrota sufrida el viernes como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el plantel de Villa Dálmine retornó ayer a los entrenamientos pensando ya en su próximo e inmediato compromiso: es que el miércoles enfrentará como visitante a Boca Unidos de Corrientes por la fecha 43 del campeonato del Nacional B. Para ello, el cuerpo técnico diagramó ayer una jornada de recuperación y mañana por la noche, luego de la práctica que realizará en horas de la tarde, el plantel compartirá una temprana cena y partirá rumbo a la capital correntina, a donde arribará el martes. Y para definir la lista de quiénes viajarán, las principales incógnitas que tiene el entrenador Felipe De la Riva están en la zona defensiva. Es que Juan Alsina vio la roja frente a Central Córdoba y deberá cumplir una fecha de suspensión (fue doble amarilla), al tiempo que Ariel Coronel terminó el partido ante el elenco santiagueño con una fuerte contractura muscular. En el lugar del uruguayo Alsina, como lateral derecho, el DT podría optar por el paraguayo Ángel Alonso (recuperado de la lesión que sufrió en su tabique nasal) o por el juvenil Federico Acosta (quien firmó contrato profesional en mayo). Mientras que, en caso de confirmarse también la baja de Coronel, podría entrar en consideración Luciano Recalde para formar la zaga central junto a Rubén Zamponi. Luego, no existirían mayores dudas, más allá de algunos golpes con los que terminaron otros jugadores (Federico Recalde sufrió una contusión en su cuádriceps derecho) y De la Riva repetiría en la convocatoria los mismos nombres que viene utilizando fecha tras fecha, dado que aquellos jugadores que están al límite de amonestaciones (Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Lucas Favalli y Juan Manuel Mazzocchi) le escaparon a la amarilla frente a Central Córdoba (no así Alsina, quien mantiene las nueve tarjetas a pesar de la expulsión).

CORONEL TERMINÓ CON UNA MOLESTIA MUSCULAR FRENTE A CENTRAL CÓRDOBA. ASCENDIÓ ARGENTINOS Al derrotar 1-0 a Gimnasia de Jujuy como local, Argentinos Juniors selló ayer su regreso a la Primera División del fútbol argentino. El equipo de La Paternal, amplio dominador del campeonato del Nacional B, pudo concretar su objetivo a cuatro fechas del final porque, ayer, Guillermo Brown no pasó del 0-0 frente a All Boys en Puerto Madryn. El conjunto patagónico luchará por el segundo ascenso mano a mano con Chacarita, que hoy recibe a Juventud Unida (G) en una inmejorable chance para tomar tres puntos de ventaja en esa disputa. Esta fecha 42 del Nacional B entregó, hasta el momento, los siguientes resultados: Villa Dálmine 0-5 Central Córdoba (SdE); Instituto 2-2 Los Andes; Crucero del Norte 0-1 Santamarina; San Martín (T) 2-0 Flandria; Guillermo Brown 0-0 All Boys; Brown (A) 5-1 Ferro Carril Oeste; Argentinos Jrs 1-0 Gimnasia (J); Atlético Paraná 4-3 Almagro; y Douglas Haig 1-0 Boca Unidos. En tanto, hoy completarán esta jornada: Estudiantes (SL) vs Independiente Rivadavia de Mendoza y Chacarita vs Juventud Unida (G). #NacionalB - 43° Fecha | Lo que viene: Villa Dálmine visitará a @ClubBocaUnidos el miércoles desde las 21 horas en Corrientes. pic.twitter.com/HYoGV5NxIS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de julio de 2017 #Felicitaciones | El Club Villa Dálmine saluda a @AAAJoficial por su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine viajará a Corrientes con dudas en su defensa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: