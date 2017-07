No se olvidan los momentos felices ni a sus protagonistas

Villa Dálmine estaba viviendo la mejor campaña de su historia, corría el año 1974 luchaba por ascender a la "B" Y peleaba el primer puesto con Sarmiento de Junín .Toda la ciudad se movía en derredor de un equipo que sacudió el polvo acumulado y le devolvió la alegría y la fiesta de cada sábado. Con mis trece años me senté en la platea de "Defensores de Belgrano" ahí cerquita de la cancha de River. El Viola" jugaba de visitante. En la entrada nos dieron un diario del ascenso con las estadísticas de los equipos mientras esperaba que se inicie el partido. En eso, subiendo la platea, una persona morena, de baja estatura y espalda ancha se animó a pedirme el diario. El "Cabezón" Vázquez, el Nro 5 de mi equipo idolatrado me dijo "..Siempre es bueno tener estos recuerdos..." para mí fue como si me lo pidiera la "oveja" Telch. Ese número cinco que cortaba el tráfico desde el medio de la cancha hasta General Paz si era necesario, el del raspón, el del raspado sobre raspado, el que se ensuciaba en los primeros minutos, el tractor que cortaba el pasto hasta la raíz, ese, era el "Cabezón" Vazquez. La pelota siempre al 10, dicen, pero era el "Cabezón" el que se la daba después cuerpear, correr, caerse levantarse y recuperar. Con el tiempo pude compartir los entrenamientos con ese Holanda de la "C". Dos años después de ese momento en el Bajo Belgrano, tuve la suerte, la enorme suerte de conocer más que al jugador a la persona más humilde, ganadora y alegre que pudo darme el futbol. El "Cabezón" en los entrenamientos era amigo de todos, tanto de los de primera como de los pibes que recién empezábamos. Siempre el chiste rápido, como ese día que quise tirar un centro y cayó cerca de la tribuna "..Tapón..tenes las patas redondas?.." y la risa de todos hizo divertido el momento. No olvido nunca como me enseñaba el puesto, yo usaba la cinco también, "..parate acá…esperá…ahora salí.." "…Ponete a dos metros atrás mío..Marca escalonada." Me decía...y alentaba y hablaba y se reía... Y vivía el entrenamiento, lo hacía piel, lo hacía vida, lo compartía y lo hacía propio. Recuerda mi amigo y compañero la "Pepa" Vega.. "…Salimos a correr a hacer fondo como decía el profe ( Tito Bonesi) siempre con aire , me puse al lado del "Cabezón" y me dice "..Nene seguime..." y te imaginas a los 3 o 4 kilómetros ya no daba más, tenía un ritmo demoledor para hacer fondo, cuando llegamos a destino me estaba esperando y se mataba de risa..." Así era, el entrenamiento y la diversión en la justa medida. Los que vivimos los sábados del Holanda de la "C" seguramente se acordarán del él. Los que tuvimos la suerte de conocer a la persona, al compañero generoso, al que te hacía sentir par, los que lo pudimos frecuentar aun después del futbol, tenemos la alegría de recordarlo y la suerte de poder escribir estas pocas líneas. El 7 de julio el "Cabezón" Vázquez habría cumplido 68 años. El compañero que todos necesitan tener en un equipo, el hombre que fue uno de los protagonistas esenciales de la alegría de toda una ciudad, se fue en silencio un día cuando la primavera de 2014 recién arrancaba. Su sacrificio contagiaba, su esencia de persona era para ser copiada. A veces nos acostumbramos a olvidar, pero la número cinco del "Viola" de ese Holanda del 74/75 tenía el dueño que se merecía, acorde al objetivo y eso no se mancha…y no se olvida..Feliz cumple "Cabeza" volaste alto pero en la Mitre al fondo seguro todavía quedan las huellas de tu vida. Néstor Bueri - Psicólogo Social

No se olvidan los momentos felices ni a sus protagonistas

Por Néstor Bueri

