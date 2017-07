Entre más de 600 participantes de instituciones de todo el país, el CCC presentó once representantes. Iara Herrera fue 2ª en 295 metros con vallas. El pasado fin de semana, once atletas del Club Ciudad de Campana participaron de la Copa Nacional de Clubes 16 realizada en la ciudad de Santa Fe, que recibió a más de 600 atletas de entidades de todo el país. De los representantes Tricolores, lo más destacado fue el 2º puesto logrado por Iara Herrera en los 295 metros con vallas. Los integrantes del equipo conducido por el Prof. Diego Marquine obtuvieron los siguientes resultados: -Iara Herrera: 2ª en 295 metros con vallas; 6ª en 80 metros con vallas. -Julieta Rodríguez: 13ª en Lanzamiento de Jabalina; 33ª en Salto en Largo. -Eliana Montenegro: 19ª en Lanzamiento de Jabalina. -Malena Rodríguez: 23ª en Lanzamiento de Jabalina; 25ª en Salto en Largo. -Bianca Amante: 25ª en Lanzamiento de Jabalina; 14ª en 2.400 metros. -Daiana Conti: 26ª en Lanzamiento de Jabalina; 60ª en Salto en Largo. -Luján Pérez: 26ª en Lanzamiento de Disco. -Franco Verón: 16º en Lanzamiento de Martillo; 39º en Lanzamiento de Disco. -Agustín Basaldúa: 25º en Salto en Largo. -Franco Gómez: 13º en Lanzamiento de Disco. -Posta femenina 5x80 metros: 7º puesto (Eliana Montenegro, Julieta Rodríguez, Daiana Conti, Malena Rodríguez e Iara Herrera).

Iara Herrera en el podio de los 295 metros con vallas.



Atletismo:

Atletas del Club Ciudad compitieron en la Copa Nacional de Clubes Sub 16

