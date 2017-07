Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del campeonato este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Televisa Fox Sport. CONFORME: Los dirigentes del Zárate Auto Club están conformes con la cena desarrollada para el día del piloto donde la concurrencia estuvo dentro de las posibilidades que se plantearon. INVITACION: Ante la invitación recibida el zarateño Juan Carlos Bava desde esta posibilidad estuvo corriendo en el autódromo capitalino en el Prokar 4000 recordando viejos momentos que marca su regreso. Por este año no hay posibilidades. HERMANOS: El gran evento de la categoría Alma en el autódromo capitalino marcó el regreso de los hermanos Ferrand a bordo de un Fiat Uno en la Clase Dos donde por cuarenta y ocho mil razones los hermanos volvieron a correr juntos y pasar un fin de semana en familia. Más allá de cualquier resultado quedaron conforme con todo el equipo del flaco Dobladez. GANAS: En reciente nota televisiva el ex campeón Guillermo Clerici de su carrera deportiva y dejó entrever que no es el momento de volver a correr a pesar que las ganas siguen intactas pero no considera su tiempo de ocupar una butaca en un auto de carrera. ASIGNATURA: Continuando con Clerici en la extensa nota realizada también a la hora de evaluar si le quedó alguna asignatura pendiente aseguró que si bien se estuvo cerca le faltó hacer una categoría de nivel nacional junto a su amigo Oscar Perez. TRABAJOS: Los trabajos en el auto de Roberto Orellano siguen avanzando para incorporar al TC 1100 de Alma próximamente. En el Taller de Juan Sbarra piensa que en los próximos días el auto se podrá retirar del lugar mencionado. CONCRETAR: Los problemas presupuestarios imposibilitaron que Pablo Savastano fuera de la partida en la Clase Dos de Alma en la última carrera en el autódromo capitalino donde rearmar la planta impulsora tiene un costo difícil de solventar que no se pudo concretar. TC BONAERENSE: La categoría está realizando durante este fin de semana su habitual parque de autos otra carrera del campeonato en el autódromo de Roque Pérez. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONFIRMAR: Los dirigentes de la categoría Alma ya confirmaron que la próxima fecha será en el Autódromo de Dolores donde se puede concretar hacer la carrera de la clase promocional no realizada en el autódromo capitalino. RECORDAR: El motorista Juanjo Tártara dejó entrever que en algún momento podrá hacer alguna carrera como piloto para recordar viejos tiempos y de elegir lo haría en un chasis del TC Regional. TERCERO: Ese fue el puesto obtenido en su clase en la categoría Prokart el zarateño Daniel Del Bianco en el kartódromo de Ciudad Evita donde el popular "Gringo" viene también desarrollando este año dado que corre en cuatro categorías. REGRESO: Finalmente el regreso de Mariano Raina a la Alta Competencia se concretó en la última carrera de la categoría Alma en el auto de la clase promocional de Lucas Dobladez donde más allá de cualquier resultado el "boga" demostró que no se olvidó de nada. TRANSFORMAR: Parece que la exhibición de los karting en la playa de Hipermercado los protagonistas desean transformarla en una carrera lo que está provocando tener que definir la situación ante lo que implicar correr en dicho lugar. VELADA: El campeón de karting se llegó con su pareja al Club Estrella del Este con el afan de disfrutar la velada a plena cumbia, el tema que era una noche dedicada de llena al folklore con conjuntos en vivo. La familia agradecida por el acierto. AVANZAR: Los trabajos siguen avanzando en el autódromo de Navarro para concretar tener todo el escenario terminado con el asfalto incluído para lanzar una propuesta diferentes a partir de esta nueva e interesante propuesta que marca otra posibilidad para el automovilismo zonal. CONTINUAR: Aunque el resultado no fue el deseado en esta nueva incursión en el armado de motores para autos con techos Don Mauro Santucho continuará con esta propuesta que llegó al taller "El Templo" de la calle Maipú y el robusto armador seguirá con este proyecto. Colaborará Pedrito? GANAS: En verdad las ganas de correr sigue latente por parte de Julián Falivene y si bien volvió a tener una posibilidad por estos días no aceptó tal ofrecimiento para sumarse al Tope Race Series a partir de la próxima carrera. INGRESAR: Como ocurre todos los meses ya ingresaron las nuevas motos eléctricas a la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson con una gama de modelos para pasear y deportivo con buenas financiaciones en nuestra ciudad. DEBUT: Cada vez se acrecienta más la posibilidad a decir de su equipo que el debut de Gonzalo Conti en la alta competencia deberá aguardarse hasta la próxima temporada. DISFRUTAR: El flamante Abuelo Guillermo y su hijo Gastón fueron de la partida en la competencia de Alma en el autódromo capitalino donde en el TC 1100 los Fernandez pudieron disfrutar mas allá de cualquier resultado ser parte de la carrera. PREGUNTA: Desde su incursión en el armado de la carrera en la playa del Hipermercado, tras colaborar con el futuro piloto Conti, ahora sus amigos se preguntan si Adriano Zarantonello volverá a correr en karting. CHANCES: Luego de armar el auto y casi tenerlo terminado para correr el tema de presupuestos están dejando sin chances de estar en la alta competencia al piloto de Zárate que espera superar el difícil momento. Por ahora Juan Ignacio no pierde la esperanza. FESTEJAR: Los ochenta años del TC también se festejaran en nuestra ciudad como ya adelantamos en esta sección a través de la cena que viene organizando el club del Primer Automóvil Argentino con la llegada de las cupecitas a nuestro Museo Manuel Iglesias donde se expondrán para luego por la noche compartir la velada comida anunciada. P.A.K.O.: Esta especialidad del karting está realizando otra carrera del campeonato en este fin de semana con todas sus clases y su habitual parque de máquinas en el kartódromo de Capital Federal donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PUESTO: Tras la carrera de Ciudad Evita en la categoría Prokar el campanense Gastón Iglesias en su clase terminó en el puesto sexto sumando puntos para el campeonato. ENCONTRAR: En esta misma competencia también fue de la partida Ivan Queipo que en su clase la bandera a cuadro lo encontró en el puesto décimo catorce con la atención de este karting por parte de su abuelo, su tío y su padre lo que es decir un equipo familiar. SUFRIR: Por su parte Ignacio López sufrió un tirón en su cuello lo que provocó que el médico no lo autorizó a correr con su karting en ese fin de semana lo que si bien ya se encuentra muy bien esa lesión no le permitió poder haber sumnado puntos para el campeonato. OCUPARSE: La señora lo acompaña en cada carrera y además se ocupa de trabajar en la parte de las cuestiones de presupuestos para lograr estar en pista. Lo concreto es que cuando Damian Toledo se suma a la categoría Alma ella tiene mucho que ver. Detrás de cada piloto hay una excelente mujer. PREPARAR: Varias cupecitas de nuestra zona se prepararon para la carrera de ayer en Zárate donde se vió a los muchachos como muy motivados con esta propuesta donde trabajaron en la semana. CALENDARIO: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría P.A.K.O. confirmaron hasta fin de año el calendario a saber: 6 de agosto Bs As, 17 de setiembre, 10 de octubre y 12 de noviembre todas en Zárate y la última el 3 de diciembre en Bs As. TRAMITE: Ya son varios quienes comenzaron el trámite correspondiente para ser de la partida en la carrera del rally Federal en nuestra zona desde la médica hasta la deportiva. Habrá comenzado el reconocido piloto de nivel zonal y nacional Don Pablo Villaverde y su correspondiente navegante.? ABORTAR: Todo estaba previsto para partir con rumbo a la carrera de las cupecitas del TC del ayer en el equipo de Rodriguez, pero algo falló que abortó la posibilidad cuando descubrieron que estaba muy baja de atrás y ante la probable posibilidad de golpearse y romper algún elemento en la parte trasera se decidió no arriesgar. TERMINAR: El pasado fin de semana el Super TC 2000, viene de correr en el autódromo de Rafaela donde el campanense Matías Milla con el Toyota oficial terminó en la final en el puesto vigésimo tercero. INVITADO: Continuando con Matías Milla ya tiene confirmado su piloto invitado para los doscientos kilómetros de Buenos Aires que se disputará el primero de octubre en el autódromo capitalino donde lo acompañara el misionero Rafael Morgenstern. REPRESENTANTE: Alejandro Ferraro será uno de los representantes locales en la carrera del Rally Federal que se desarrollará en nuestra zona el último fin de semana del mes de julio. Como siempre contará con Amaranto desde la condición de navegante.

