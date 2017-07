Arrroyo: ”Acá, el que se duerme, pierde”

P U B L I C





Ciudad de Campana despertó a tiempo y le ganó el primer juego a River Plate Ciudad de Campana disfruta de tener un central de la jerarquía y trayectoria de Gabriel Arroyo. Pueden dar fe de ello quienes ayer apreciaron un tie break que lo tenía 8-0 abajo y que Arroyo igualó con la potencia de su saque. "Entramos dormidos en el tie break y nos sacaron una diferencia importante. Si no entraba el saque lo perdíamos. Por suerte el saque entró, lo pudimos levantar y, cuando los presionamos, se achicaron un poco y tuvimos la fortuna de quedarnos con el triunfo", explicó quien también aportó dos bloqueos vitales para la victoria en ese quinto set. El de anoche fue el primer partido de la temporada entre el CCC y River, dado que no se habían enfrentado en la etapa de clasificación por problemas en el estadio Millonario. "Ellos tienen buenos jugadores, con experiencia y saben a lo qué juegan, con un armador que es un crack (Diego Gutiérrez) y los hace jugar a todos", definió Arroyo a los dirigidos por Fernando Borrero. "Acá, el que se duerme, pierde. Tenemos que corregir cosas rápidamente. Necesitamos más concentración en momentos críticos. Entramos muy acelerados al partido y en el primer set no cerramos casi ningún contraataque. Y a nosotros, con jugadores de tanta experiencia, eso no nos puede pasar. Tenemos mucha mejor calidad de jugadores, con mucha experiencia y no podemos caer en esas desconcentraciones", analizó autocrítico Arroyo de cara a la revancha de mañana lunes.

