Ruli Galarza recibió a Abal Medina y aseguró que el peronismo ”está más vivo que nunca”

Acompañado por el candidato a concejal por el Partido Justicialista, Raúl "Ruli" Galarza, recorrió la ciudad. Visitó una PyME y luego le habló a los militantes en el local partidario de la calle Belgrano.

Ayer por la tarde, el Senador Nacional Juan Manuel Abal Medina visitó Campana junto al intendente de Bolívar y candidato a Diputado Nacional Eduardo "Bali" Bucca, quienes fueron recibidos por los candidatos a concejal el PJ Raúl "Ruli" Galarza, Marisa Chirino, Pablo García y Blanca Aguila, entre otros.

La comitiva recorrió diferentes puntos de la ciudad e hizo un alto en la empresa "ASV – Servicios Metalúrgicos" donde el Senador y el candidato a Diputado se interiorizaron sobre la situación laboral de nuestro distrito y la situación de las PyMEs locales en particular. Finalmente, Abal Medina, Bucca y Galarza hablaron con los militantes que esperaban en la sede del Partido Justicialista de Campana.

ESPALDARAZO

"Hoy queda demostrado, cuando hace dos meses dijimos que el Peronismo no estaba muerto en Campana. No lo estuvo ni lo va a estar jamás. Mientras haya trabajadores y militantes, el peronismo va a estar vivo. Y en Campana está más vivo que nunca" , dijo Galarza a sus seguidores presentes en el local partidario y continuó: "La presencia de Juan Manuel Abal Medina y de Eduardo "Bali" Bucca es un espaldarazo fuertísimo en esto que estamos emprendiendo".

"El camino sabemos que no es fácil -continuó-. Pero estamos a la altura de las circunstancias, trabajando, recorriendo casa por casa, vecino por vecino, para llevarle nuestra propuesta. El peronismo se trata de eso, compañeros: se trata de los trabajadores, y de los militantes. Y como dice quien nos representa en este espacio, Florencio Randazzo, es un momento histórico para renovar la política. Han podido escuchar a Florencio y a Juan Manuel en los distintos reportajes que les han hecho: nos hacemos cargo tanto de las cosas buenas que se hicieron en el gobierno anterior, pero lo más importante es que nos hacemos cargo que se hicieron mal y nos llevaron a la derrota. Si no sabemos reconocer que hemos cometido errores, va a ser muy difícil reconstruir el peronismo. Por eso nos pusimos al frente, lo primero que hacemos es reconocer los errores, y estamos preparados para dar la batalla electoral".

Finalmente, Galarza agregó: "Miedo no le tenemos a nadie, sí respetamos a todo el mundo. Por eso podemos ir con la frente bien alta a la casa de cada vecino, en cada barrio, en el centro, en todos los lugares, llevando nuestra propuesta. El sábado estuvimos recorriendo el barrio Lubo y el barrio Dignidad. Y ayer estuvimos en el barrio La Josefa. La verdad es que nos llenó de emoción cómo nos han recibido, y cómo nos han tratado. Quiere decir que vamos por el buen camino. Compañeros: los invito a trabajar, los invito a militar, y los invito a recuperar al peronismo en Campana. A que el peronismo vuelva a ocupar el lugar que nunca debió dejar de ocupar. Yo creo que hoy Jorge Varela está orgulloso del trabajo que estamos haciendo".

SER CREÍBLES

A su turno, Abal Medina también recordó la figura de Jorge Varela "que tanto hizo por el peronismo de Campana y de la Provincia de Buenos Aires, un militante excepcional del que tuve la suerte y el privilegio de ser su amigo".

"Estoy absolutamente convencido que desde el cielo nos está mirando y está exigiéndonos que volvamos a poner al peronismo gobernando Campana, gobernando la provincia, y gobernando la nación", añadió el Senador Nacional.

Más adelante se refirió al Partido Justicialista de cara a las próximas elecciones: "En estos 12 años hicimos muchas cosas muy importantes, pero también cometimos errores. Y porque cometimos errores, hoy no estamos gobernando la Argentina. Si hubiéramos hecho todo bien, no estaría gobernando esta gente: este gobierno de ricos para ricos, que gobierna en gran medida porque no fuimos capaces nosotros de solucionar los temas. Las calles no estaban tanto mejor hace dos años. La situación estaba mejor que ahora, pero tampoco era una maravilla. La inseguridad, realmente, tampoco la pudimos enfrentar realmente con el gobierno de Daniel Sciolli en la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacernos cargo de estas cosas, porque si no, no somos creíbles. Los vecinos no nos van a creer si les decimos que pasó una catástrofe y hace dos años cambió todo. No. Había problemas y tenemos que reconocerlos para ser creíbles. Reconocer esos errores y reconocer también los logros".

Y seguidamente hilvanó una reflexión sobre la tan mencionada corrupción: "Pero no tenemos que hacernos cargo de los errores de los pecadores. Que los pecadores vayan a la Justicia y vayan presos porque no se le puede robar al pueblo. No tengo ninguna duda al respecto. Tenemos que salir a explicar que acá el peronismo se quiere poner de pie. Un peronismo que se renueva, que quiere construir una mayoría para superar a éste gobierno. No queremos que a éste gobierno le vaya mal, ni que al país le vaya mal. Queremos reconstruir al peronismo para corregir a éste gobierno y para que al pueblo le vaya mejor, que es por lo que finalmente hacemos peronismo".