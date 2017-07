Se presentó el libro ”Futuro, familia y discapacidad”

Las co-autoras Stella Caniza de Páez y Beatriz Pérez encabezaron la actividad y donaron un ejemplar a la Biblioteca Municipal para que los vecinos puedan nutrirse en el tema. La Secretaría de Desarrollo Social impulsó la presentación del libro "Futuro, familia y discapacidad" que se llevó a cabo días atrás en el Teatro Municipal Pedro Barbero. Ante la atenta mirada del intendente Sebastián Abella; el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Romina Buzzini; y vecinos, las co-autoras Stella Caniza de Páez y Beatriz Pérez encabezaron la presentación del ejemplar que trata el futuro y el entorno familiar de las personas con discapacidad. Asimismo, la directora de Discapacidad del Municipio, Margara Pons, y el director Técnico del Centro de Día y Hogar de APID, Raúl Carcabal, que colaboraron en la escritura del libro, acompañaron el encuentro. En este marco, Pons se mostró muy contenta por el evento que "además de la presentación del libro, es un homenaje a la autora Blanca Núñez, que falleció recientemente y fue quien me convocó para colaborar." Y destacó que las autoras donaron un ejemplar del libro con una hermosa dedicatoria a la Biblioteca Municipal Dr. Octavio Amadeo "para que todos los vecinos puedan leer y nutrirse en esta temática." "Para nosotras es un honor presentar nuestro libro en Campana, porque siempre estuvimos muy cerca de las instituciones de discapacidad de la ciudad", comentó Pérez, y añadió: "Este libro sintetiza tantos años experiencia en el tema y el recorrido con las familias." Y Caniza de Páez explicó que está dirigido al público en general "porque no hay ninguna cuestión que hace a la vida de la comunidad en la que las personas con discapacidad no estén involucradas recibiendo los apoyos y las adaptaciones necesarias para que la inclusión sea posible en todos los ámbitos de una comunidad organizada." Hacia el final, el jefe comunal les entregó a las escritoras un escudo heráldico en forma de agradecimiento por la grata charla.

Pons y Carcabal acompañaron la presentación del libro "Futuro, familia y discapacidad".





El interesante ejemplar fue presentado en el Pedro Barbero.





Abella y su equipo participaron de la interesante presentación.

Ayer en la presentación del libro futuro, familia y discapacidad con Maria Lujan y @mariebarberis de APID pic.twitter.com/26U23uvt84 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 8 de julio de 2017 Teatro Pedro Barbero: Se presentó en Campana el libro "Futuro, familia y discapacidad". Las... https://t.co/6f1oRBY1uz #IntegraciónSocial — LAD.FM (@LADdigitalFM) 11 de julio de 2017

