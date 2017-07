Lo más destacado de los participantes campanenses fue el primer puesto obtenido por Ignacio Moroni en Sub 8; y el 5º lugar alcanzado por Iván Rossi (16 años) en la categoría Libres. Participaron más de 80 ajedrecistas de toda la región. La próxima etapa se jugará en Luján. El pasado sábado se disputó en el Club Náutico Zarate la tercera etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, de la que participan jugadores de Escobar, San Miguel, Campana, Zárate, General Las Heras, San Nicolás y Ramallo, entre otras ciudades de la región. Y los campanenses que compitieron en esta tercera etapa obtuvieron los siguientes resultados: -Ignacio Moroni: fue 1º en la categoría Sub 8. -Pedro Moroni: 9º en categoría Sub 12. -Lucía Rossi: 8ª en la categoría Sub 14. -Iván Rossi: con 16 años participa en la categoría Libres, donde obtuvo el 5º puesto al lograr 4 puntos (sobre 6 posibles). -Mariano Shon: 13º en la categoría Libres. El torneo se jugó por sistema suizo a 6 rondas sin tiempo límite de reflexión para cada una de las partidas en las categorías que van de Sub 8 a Sub 16. Mientras que los Adultos lo hicieron con 15 minutos por jugador. La próxima etapa de la Liga Infantil de Zona Norte se disputará el sábado 26 de agosto en Luján. RESULTADOS ETAPA III CATEGORÍA SUB 8: 1) Ignacio Moroni (5pts), 2) Mateo Quinteros (4 ½pts), 3) Thiago Estrada (4pts), 4) Juan Diego Palomeque (4pts), 5) Bruno Valiente (3 ½pts), 6) Manuel Aquini Bertani (3 ½pts), 7) Martín Souza (3 ½pts), 8) Federico Echazú (2 ½pts), 9) Jazmín Estrada (2pts), 10) Donato Cameli (2pts) y 11) Malena Scheefer (1 ½pts). CATEGORÍA SUB 10: 1) Alejandro Correa (5 ½pts), 2) Joaquín Pereyra (5 ½pts), 3) Lucas Orona (4pts), 4) Franco Camacho (4pts), 5) Bautista Souza (3 ½pts), 6) Fabricio Palacios (3 ½pts), 7) Tisiano Gnemi (3pts), 8) Bautista Farías (3pts), 9) Emili Estrada (3pts), 10) Luz Pereyra (3pts), 11) Matías Reinaga (3pts), 12) Ian Zichert (3pts), 13) Lara Lucero (3pts), 14) Julián Lago (2pts), 15) Ignacio Del Pozo (2pts), 16) Gabriel Salvagio (2pts) y 17) Mateo Gamarra (1pt). CATEGORÍA SUB 12: 1) Loana Polo (6pts), 2) Agustín Díaz de la Viña (5pts), 3) Laura Clamades (4pts), 4) Maxi Carabajal (4pts), 5) Neyen Mesa (4pts), 6) Bahiano Salas (3pts), 7) Juan Monsalvo (3pts), 8) Nicolás Patillo (3pts), 9) Pedro Moroni (2 ½pts), 10) Alex Sánchez (2 ½pts), 11) Rodrigo Parra (2pts), 12) Juan Cruz Dillon (2pts) y 13) Marcos lima (1pt). CATEGORÍA SUB 14: 1) Matías Marey (5 ½pts), 2) Pablo Polo (5pts), 3) Santino Serrano (4pts), 4) Matías Gandulfo (3 ½pts), 5) Francisco Adam (3pts), 6) Alvaro Lucero (3pts), 7) Leandro Finelli (3pts), 8) Lucía Rossi (2pts), 9) Daneila Duarte (1pt) y 10) Priscila Durante (1pt). CATEGORÍA SUB 16: 1) Ariel Mansilla (3 ½pts), 2) Kevin Condo (3 ½pts), 3) Agustín Kern (3pts), 4) José Estrada (2 ½pts), 5) Lautaro Corindo (2pts), 6) Emiliano Durante (2pts), 7) Marianella González (2pts), 8) Franco Navarro (1 ½pts) y 9) Agustina Valles (1 ½pts). CATEGORÍA LIBRES: 1) Gonzalo Saldaño (5 ½pts), 2) Francisco Pérez (5 ½pts), 3) Claudio Perino (4 ½pts), 4) Abraham Abregú (4pts), 5) Iván Rossi (4pts), 6) Martín Caravagno (4pts), 7) Lucas Glodovico (4pts), 8) Francisco Glodovico (3 ½pts), 9) Néstor Serrano (3 ½pts), 10) Mariano Shon (3pts), 11) Adrián Castro (3pts), 12) Sebastián Barales (3pts), 13) Melanie Ramírez (3pts), 14) Iván Aranda (2 ½pts), 15) Fernanda Del Pozo (2 ½pts), 16) Diego Palomeque (2pts) y 17) Cristina Genovese (1 ½pts).

ESTA TERCERA ETAPA SE DESARROLLÓ EN EL CLUB NÁUTICO ZÁRATE.



Ajedrez:

Se disputó la tercera etapa de la Liga Infantil de Zona Norte

