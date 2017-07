La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jul/2017 Nacional B:

Para enfrentar mañana a Boca Unidos, el DT Felipe De la Riva debe decidir entre Acosta o Alonso para reemplazar al suspendido Juan Alsina, mientras que en el mediocampo volvería Horacio Falcón en reemplazo de Diego Núñez. Sin tiempo para digerir la derrota 5-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el plantel de Villa Dálmine debió rápidamente cambiar el chip y poner la cabeza en su próximo compromiso, mañana miércoles por la noche en Corrientes, donde enfrentará a Boca Unidos por la fecha 43 del campeonato del Nacional B. Por ello, los dirigidos por Felipe De la Riva retomaron el sábado los entrenamientos y ayer por la noche partieron rumbo a la capital correntina, a donde arribarán hoy por la mañana. La lista de 18 convocados por el entrenador uruguayo dejó varias novedades. Por un lado, la continuidad de Ariel Coronel, quien había terminado con problemas musculares el encuentro frente a Central Córdoba. Así, en defensa habría una sola variante, obligada por la expulsión de Juan Alsina. Y para ese lugar, De la Riva concentró a dos jugadores que podrían ocupar esa posición: el juvenil Federico Acosta y el paraguayo Ángel Alonso, quienes no venían estando en la consideración del DT en los últimos encuentros. Mañana, uno de ellos será titular y el otro estará en el banco de suplentes. Además, en el mediocampo se produciría el regreso de Horacio Falcón a la titularidad, luego de tres partidos en los que el Otto (limitado por molestias físicas) estuvo en el banco de suplentes, jugando Diego Núñez como volante central tradicional. De esta manera, la probable formación del Violeta para mañana será: José Castellano; Acosta o Alonso, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, la delegación que partió anoche rumbo a Corrientes se completa con el arquero Francisco Mastrángelo, el defensor Luciano Recalde, los volantes Leonardo Cisnero y Diego Núñez y los delanteros Juan Manuel Mazzocchi y Alex Stábile. El partido, correspondiente a la fecha 43 del Nacional B, se jugará mañana miércoles desde las 21 horas con arbitraje de Sebastián Ranciglio. DESCENSO CALIENTE. Con la victoria 1-0 de Independiente Rivadavia sobre Estudiantes de San Luis sigue tomando temperatura la definición por los tres descensos restantes (Atlético Paraná ya perdió la categoría). Para entender lo "apretado" que está todo con los promedios a cuatro fechas del final, basta ver que Villa Dálmine se ubica en la 10ª posición de la tabla a pesar que todavía no está salvado (le faltan tres puntos por ahora). El Violeta ya sabe que no pueden alcanzarlo ni Atlético Paraná ni Central Córdoba (SdE) al tiempo que del partido que disputarán mañana Independiente Rivadavia y Douglas Haig saldrá otro equipo que tampoco podrá superarlo en los promedios (para ello, los de Pergamino deben sacar los 12 puntos que le quedan en juego, mientras que los de Mendoza necesitan al menos 10 de esos 12). Así, mientras al equipo de nuestra ciudad todavía le faltan tres puntos para asegurar su permanencia, su rival de mañana, Boca Unidos de Corrientes, tampoco está aún en paz: hoy necesita cosechar 7 unidades más para mantener la categoría. Caso contrario, deberá esperar por resultados que lo favorezcan. FECHA 43. Esta nueva jornada del Nacional B se pondrá en marcha hoy con el choque que protagonizarán Almagro frente a Brown de Adrogué desde las 15.30. El grueso de la fecha se jugará mañana, mientras que el jueves cerrarán Los Andes (Aníbal Biggeri dejó de ser el DT) frente a Chacarita, que completará el jueves 20 de julio su encuentro suspendido el último domingo frente a Juventud Unida de Gualeguaychú (el partido fue interrumpido a los 16 minutos por las intensas lluvias).

LUEGO DE TRES PARTIDOS COMO SUPLENTE, FALCÓN VOLVERÍA A LA TITULARIDAD EN CORRIENTES. NACIONAL B - FECHA 43 HOY MARTES - 15.30 horas: Almagro vs Brown (A) / Eduardo Gutiérrez MIÉRCOLES - 14.30 horas: Juventud Unida (G) vs San Martín (T) / Ramiro López - 15.00 horas: Flandria vs Crucero Del Norte / Mario Ejarque - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Argentinos Juniors / Federico Beligoy (TV) - 20.05 horas: Ferro vs Brown (M) / Pablo Díaz (TV) - 20.05 horas: Indep. Rivadavia vs Douglas Haig / Mariano González - 20.30 horas: Santamarina vs Estudiantes (SL) / Diego Ceballos - 21.00 horas: Boca Unidos vs Villa Dálmine / Sebastián Ranciglio - 21:00 horas: Ctral. Córdoba (SdE) vs Atlético Paraná / Luis Álvarez - 21:30 horas: Gimnasia (J) vs Instituto / Mauro Giannini JUEVES - 21.05 horas: Los Andes vs Chacarita / Pablo Echavarría (TV) #NacionalB - 43° Fecha | Sebastián Ranciglio será el árbitro del partido frente a @ClubBocaUnidos el miércoles desde las 21 horas. pic.twitter.com/aL28Tx6xzD — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de julio de 2017 #FútbolProfesional | Los 18 jugadores que en breve viajan a Corrientes para el partido del miércoles frente a @ClubBocaUnidos. #VamosViola. pic.twitter.com/zhBYLOoJR4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 11 de julio de 2017

