Cristina Kirchner visitó el acampe de los despedidos de Atucha









Techint logró adjudicar el montaje del Carem 25 El Grupo Techint adjudicó la segunda etapa de la obra de ingeniería de la Central Argentina de Elementos Modulares, conocido como Carem 25. La empresa ganó en la sumatoria de puntos y se quedó con la construcción de la obra de ingeniería del primer reactor de baja potencia realizado en su totalidad con tecnología local, a instalarse en la localidad de Lima. El contrato establece que la obra es por un monto de u$s 70 millones y que la contratista deberá realizarla en 25 meses. Según explicaron fuentes del Ministerio de Energía y Minería, "Techint no presentó la oferta más baja, fue segunda, pero la licitación era por una oferta técnica y otra económica y con el primer sobre sumó más que el resto". Techint se impuso a las ofertas de Cartellone, Caputo, Dycasa, Contreras y Rivas. Esta última presentó la oferta más barata, pero no contaba con experiencia nuclear. La primera etapa de esta obra fue ejecutada por la Unidad de Gestión Atucha II (subsidiaria de Nucleoeléctrica Argentina). Pero un acuerdo entre la CNEA y NASA estableció el corrimiento de esta última. "Nasa no tiene por qué hacer obras de infraestructura", explicaron desde el Ministerio que comanda José Aranguren. Esto significó que Nasa dejara de trabajar con 11 subcontratistas y derivó en el conflicto sindical con la UOCRA de Zárate. Ahora, mientras Techint se hace cargo de la obra de ingeniería civil que, según confirmó la empresa, comenzarán en dos semanas. Mientras tanto, el Ministerio de Energía comenzará a trabajar en la licitación del montaje del reactor nuclear. Ayer estuvo en la rotonda de Zárate y aseguró que los trabajadores van a "volver a recuperar" lo perdido. Además señaló que el "plan nuclear" impulsado durante su gobierno "no es de un partido político, es de los argentinos". La expresidente de la Nación y precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, visitó este martes el acampe de los trabajadores desplazados de Atucha en la rotonda de acceso a la ciudad de Zárate y prometió "volver a recuperar" la "política nuclear" impulsada durante su gestión. Rodeada de una multitud, la exmandataria desembarcó en el campamento obrero para mostrar su solidaridad y, de pasó, hacer campaña en la previa al inicio oficial de la carrera electoral, que larga el próximo viernes. Fernández de Kirchner remarcó la necesidad de continuar con el desarrollo de centrales atómicas -área donde sostuvo que el país ha hecho "punta"- como instrumento para el fortalecimiento científico y tecnológico y la formación de técnicos y trabajadores calificados. "Hace dos días los argentinos festejamos nuestro Día de la Independencia, aquella independencia que nuestros próceres hicieron a punta de lanza y de fusil, porque éramos una colonia. Pero cuando hablamos de Atucha hablamos de independencia también, porque el plan nuclear es independencia a fondo y en serio", aseguró. "Hoy es impensado que un país pueda ser independiente si renuncia a lo que es la política de tecnología, de conocimiento, de capacitación de nuestros trabajadores y trabajadoras, en esto que es la energía nuclear, que es una política de punta en materia de ciencia y tecnología y en donde Argentina además ha sido punta en serio", añadió. La líder de Unidad Ciudadana cuestionó entonces que si los referentes del Gobierno pregonan la búsqueda de "tanta competitividad, no se entiende cómo están abandonando una industria donde precisamente Argentina ha descollado por ser la más competitiva de toda Latinoamérica e inclusive haberle ganado a potencias nucleares como Francia y otras concursando internacionalmente". "Si buscan competitividad, que la vengan a buscar acá. Que la vengan a buscar en Atucha, en el Carem 25, en todos los proyectos en los que nuestros científicos, nuestras científicas y nuestros trabajadores se han calificado para ellos", exigió, en medio de una lluvia de aplausos. "Yo quería venir a decirles que sigan adelante, que vamos a volver a recuperar (lo perdido)", les afirmó Fernández de Kirchner a los presentes, porque "el proyecto nuclear no es de un partido o un espacio político, es de los argentinos, por eso queremos que lo recuperen, que no tengan miedo, que esto no tiene colores partidarios, que no tengan temores y prejuicios que esto no tiene bandería política". "La energía nuclear es algo que los argentinos necesitamos seguir desarrollando en un mundo donde el conocimiento va a ser lo único que nos distinga y nos permita construir una segunda independencia", expresó. Y resumió: "Acá no es solamente un tema de trabajo, algo fundamental para seguir viviendo; es de trabajo, es de tecnología, es de educación, es de capacitación, es de competitividad, es de conocimiento, es de argentinos y argentinas. Así que todo mi amor, toda mi solidaridad, y todo lo que yo pueda y sea capaz de darles no tengan dudas que lo van a tener". En su retirada, la exmandataria diálogo brevemente con el canal de noticias Cabletel de Zárate. "Se que se han destruido miles de puestos de trabajo que afectan a Zárate, a Lima, a Baradero, a Campana. Estamos acá. Recién un trabajador le pedía perdón a los vecinos y vecinas de Zárate por los inconvenientes, pero es cierto que lo único que está pidiendo es que le devuelvan el trabajo para poder seguir alquilando su casa y mantener a sus hijos. No es demasiado, es un derecho", aseveró. Por su parte, el segundo precandidato a senador nacional de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, ponderó a los trabajadores en protesta por ser "un ejemplo de defensa de la fuente de trabajo" y le reclamó al Gobierno la continuidad del "plan nuclear" no solo "por la situación social que es dramática para los que pierden el trabajo, sino por la importancia que tiene esta actividad para Zárate y toda Argentina". Fernández de Kirchner y Taiana estuvieron secundados por el diputado nacional del FPV Abel Furlán y por los intendentes de Escobar y Zárate, Ariel Sujarchuk y Osvaldo Cáffaro. Para este último, la visita de la expresidente no fue "una acto político" sino "un encuentro donde vino a escuchar". Advirtió asimismo que el Gobierno de Cambiemos "apunta a la destrucción" del "Plan Nuclear" argentino.

