Villa Dálmine juega esta noche en Corrientes con el objetivo de volver a sumar









NACIONAL B - FECHA 43 AYER: Almagro 2-0 Brown (A) / Eduardo Gutiérrez HOY MIÉRCOLES - 14.30 horas: Juventud Unida (G) vs San Martín (T) / Ramiro López - 15.00 horas: Flandria vs Crucero Del Norte / Mario Ejarque - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Argentinos Juniors / Federico Beligoy (TV) - 20.05 horas: Ferro vs Brown (M) / Pablo Díaz (TV) - 20.05 horas: Indep. Rivadavia vs Douglas Haig / Mariano González - 20.30 horas: Santamarina vs Estudiantes (SL) / Diego Ceballos - 21.00 horas: Boca Unidos vs Villa Dálmine / Sebastián Ranciglio - 21:00 horas: Ctral. Córdoba (SdE) vs Atlético Paraná / Luis Álvarez - 21:30 horas: Gimnasia (J) vs Instituto / Mauro Giannini MAÑANA JUEVES - 21.05 horas: Los Andes vs Chacarita / Pablo Echavarría (TV) Frente a Boca Unidos como visitante, el Violeta intentará recuperarse de la derrota sufrida el viernes pasado ante Central Córdoba (SdE). Federico Acosta y Horacio Falcón ingresan en la formación inicial. El partido comienza 21 horas. Luego del cimbronazo que significó la goleada recibida el pasado viernes en Campana a manos de Central Córdoba (SdE), el plantel de Villa Dálmine arribó ayer a Corrientes para concentrar de cara al compromiso que esta noche tendrá frente a Boca Unidos. El encuentro, correspondiente a la fecha 43 del campeonato del Nacional B, comenzará a las 21 horas y será arbitrado por Sebastián Ranciglio, que dirigió por primera vez al Violeta en la derrota 2-1 como visitante ante Brown el pasado 11 de junio por la jornada 37 del actual certamen. Después de aquella caída en Adrogué, el equipo dirigido por Felipe De la Riva sumó 8 puntos en las siguientes cuatro presentaciones (victorias ante All Boys y Almagro y empates frente a Guillermo Brown y Ferro) y, de esa manera, se alejó de la zona roja de la tabla de los promedios. Sin embargo, después fue goleado por Central Córdoba y todavía le siguen faltando tres unidades para asegurar la permanencia en la categoría. Y con ese objetivo saldrá hoy a la cancha en la capital correntina, donde presentará dos cambios en la formación titular. En defensa, el juvenil Federico Acosta (que no jugó ni un minuto en el actual campeonato) reemplazará al suspendido Juan Alsina en el lateral derecho, mientras que en la mitad de la cancha regresará Horacio Falcón en lugar de Diego Núñez. De esta manera, la formación del Violeta sería: José Castellano; Federico Acosta, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Francisco Mastrángelo, Ángel Alonso, Luciano Recalde, Leonardo Cisnero, Diego Núñez, Juan Manuel Mazzocchi y Alex Stábile. Por su parte, Boca Unidos también está realizando una floja campaña: apenas ganó 9 veces en 40 presentaciones (y sólo dos en sus últimos 21 encuentros) y con 40 unidades ocupa la 21ª posición, un escalón por debajo del Violeta (44). Así tampoco está aún en paz con los promedios: hoy necesita cosechar 7 unidades más para asegurar su permanencia en la divisional. Y a este encuentro llega con dos caídas consecutivas, ambas por 1-0 ante rivales directos en la lucha por la permanencia: frente a Estudiantes de San Luis como local y contra Douglas Haig en Pergamino. Sin bajas en el plantel, su DT, Christian Bassedas, podría disponer de los mismos 11 titulares que presentó justamente ante el Fogonero. O sea: Juan Marcelo Ojeda; Rolando Ricardone, Marcelo Ortiz, Ariel Morales, Leonardo Baroni; Diego Sánchez Paredes, Martín Fabro, Mariano Miño, Osmar Ferreyra; Gonzalo Ríos y Cristian Núñez. FECHA 43. Esta nueva jornada del Nacional B se puso en marcha ayer con el triunfo 2-0 de Almagro sobre Brown de Adrogué. De esta manera, el elenco de José Ingenieros tomó aire nuevamente y repuntó en la tabla de los promedios, en la cual venía cayendo en las últimas jornadas (había sumado cinco derrotas en sus últimas siete presentaciones). El grueso de la fecha se jugará hoy, mientras que mañana jueves cerrarán Los Andes (Aníbal Biggeri dejó de ser el DT) frente a Chacarita, que completará el jueves 20 de julio su encuentro suspendido el último domingo frente a Juventud Unida de Gualeguaychú (el partido fue interrumpido a los 16 minutos por las intensas lluvias).

EL VIOLETA ENTRENÓ AYER EN LA CANCHA DE FERROVIARIO CORRIENTES FC (FOTO: @VILLADALMINEOK) EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5: En cuatro partidos, Villa Dálmine y Boca Unidos han ganado 2 partidos cada uno (uno como local y uno como visitante cada uno). El Violeta marcó 4 goles, mientras que el elenco correntino anotó 5. EL PRIMER ENCUENTRO: el domingo 21 de junio de 2015, por la 20ª fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine se impuso 1-0 como visitante con gol de Nazareno Solís. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: el 14 de diciembre de 2016, por la 20ª fecha del actual campeonato, Villa Dálmine derrotó 1-0 a Boca Unidos con gol de Pablo Ruiz en tiempo de descuento. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE Se jugó el domingo 27 de marzo de 2016 por la 9ª fecha del Torneo de Transición del Nacional B: BOCA UNIDOS 3 - VILLA DALMINE 1 BOCA UNIDOS (3): Juan Marcelo Ojeda; Juan Bravo, Marcelo Ortíz, Emanuel Olivera, Leonardo Baroni; Michael Hoyos, Diego Sánchez Paredes, Matías Escobar, Germán Herrera; Franco Cángele e Ignacio Valsangiácomo. DT: Paolo Montero. SUPLENTES: Fabricio Henricot, Roldando Ricardone, Alan Pérez, Martín Fabro, Diego Galeano, Jorge Achucarro y Cristian Núñez. VILLA DALMINE (1): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Juan Alsina, Ángel Alonso, Luciano Recalde; Renso Pérez, Federico Recalde, Fabrizio Palma, Ángel Luna; Mauricio Alonso y Francisco Fydriszewski. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Jorge Demaio, Horacio Falcón, Jonathan Figueira, Hugo Brizuela, Ezequiel Cérica y Wilson Albarracín. GOLES: PT 23m Francisco Fydriszewski (VD); ST 6m Franco Cángele (BU); 15m ST Michael Hoyos (BU) y 26m Juan Bravo (BU). CAMBIOS: PT 43m Demaio x A. Alonso (VD). ST Achucarro x Valsangiácomo (BU); 16m Fabro x Escobar (BU) y Cérica x Luna (VD); 27m Galeano x Hoyos (BU) y 28m Brizuela x Palma (VD). AMONESTADOS: Baroni, Herrera, Escobar y Ortiz (BU); Kletnicki y Fydriszewski (VD). CANCHA: Boca Unidos. ARBITRO: Ramón Guaymas #FútbolProfesional | Los 18 jugadores que en breve viajan a Corrientes para el partido del miércoles frente a @ClubBocaUnidos. #VamosViola. pic.twitter.com/zhBYLOoJR4 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 11 de julio de 2017

