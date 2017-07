La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jul/2017 Entidades bancarias se suman a la campaña ”Campana recicla”







En continuidad con el Programa "Campana Recicla", iniciativa de la Subsecretaría de Medio Ambiente, se colocaron cajas de cartón en entidades bancarias. El objetivo de las mismas es que en ellas se depositen cartones, papeles y botellas de plástico, que serán destinados a su recolección por parte de un recuperador urbano. "Campana Recicla" busca promover que determinados residuos puedan ser separados en origen, para su posterior valorización al momento de ser reincorporados al sistema productivo. En el caso particular de entidades bancarias y dependencias municipales, se pretende la recuperación sobre todo del papel que se usa a diario en las tareas administrativas. Desde Medio Ambiente especificaron que todo el material que sea dispuesto dentro de las cajas debe estar limpio y seco y aclararon que en su interior no se deben arrojar restos orgánicos y vidrios.

Los residuos Serán recolectados por un recuperador urbano.

