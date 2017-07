La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jul/2017 El Panóptico:

Situación embarazosa

Por Fabiana Daversa







Tres mil niñas de diez a catorce años se embarazan por año en la Argentina. Las embarazan, digámoslo bien. La gran mayoría de los casos, lo dice Eva Giberti, quién preside el programa "Víctimas de la Violencia", son abusos sexuales de familiares próximos. Incesto. Descuido. Violación. Ignorancia. Una lista interminable que nos provoca una sensación por demás embarazosa. Y Jorge "Pato" Gómez, el cura mendocino de Malargue, pide "levantarse en armas" contra la educación sexual. Dios quiera, dado que Dios es de todos y no un personaje de su novela personal, que algún fiscal le dé un buen escarmiento para que no tire para atrás lo poco que pudimos conseguir en materia de conciencia, derechos y protección a la mujer. Pidamos a Juan Carlos Escobar, quién está al frente del Programa de Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación que trabaje duramente en hacer que llegue la información de punta a punta del país. No permitamos que bajo el cielo que nos ha tocado habitar una niña a cada tres horas dé a luz a otro niño. Cuando se oculta lo evidente, nace lo aberrante.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



