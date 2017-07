Alerta entre los abogados por un posible retroceso en los derechos del trabajador

La adhesión de la provincia de Buenos Aires a ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo fue votada sobre tablas en Diputados, pero el Colegio de Abogados de la provincia logró que en Senadores pasara a Comisión Legislativa. De aprobarse, el dictamen de las Comisiones Médicas sería inapelable, lo que se interpreta como una denegación de acceso a la justicia. En el marco del inicio del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados Zárate Campana, la semana pasada tuvo lugar la jornada sobre la "Ley complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo 27.348 - Aspectos constitucionales de la adhesión de la Pcia. de Bs. As", a cargo del Dr. Adrián Aníbal Ramírez, Auxiliar Letrado en el Tribunal de Trabajo Nº 2 de San Miguel. "Nos reunimos –le comentó Ramírez a La Auténtica Defensa– para analizar la nueva ley que viene a complementar la de Accidentes de Trabajo, y más que nada enfocado a la Provincia de Buenos Aires, y qué implicancias puede tener si se aprueba en la Legislatura. Incluso, considerar desde un punto de vista constitucional la valides o no que puede llegar a tener esa norma, y en función de eso ver cómo se puede articular la desafectación, a los fines de que los Tribunales Laborales puedan seguir teniendo la competencia que tienen desde finales de los años ’40, cuando se crearon, en una materia tan natural como lo es un accidente o una enfermedad del trabajo". -¿Tan así? -En principio, está todo armado para que así sea, porque esa incumbencia está prevista que sea parte de un sistema diseñado en los años ’90, y pasaría a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional a través de las Comisiones Médicas, como trámite obligatorio. Aún no lo es, porque con una serie de fallos a fines de los ’90 se fue desarticulando todo ese sistema. Ahora, tenemos un nuevo embate a fin de volver a instalarlo en forma obligatoria. Antes de que se dictara la norma, las Comisiones Médicas funcionaban como un filtro a los fines de una instancia pre-judicial, pero se abrió un poco el sistema gracias al trabajo de los abogados y a los fallos que mencioné, tanto de la Corte de la Provincia como de la Nación también. Lo que pasa es que ahora lo vuelven a plantear, pero de una forma más agravada. -¿En qué sentido? -En el sentido de que ahora quedaría totalmente restringido la posibilidad de una apelación al dictamen de la Comisión Médica. Es decir, estamos frente a un recurso judicial que, por lo menos, es más acotado que el que había. La idea es que en la provincia de Buenos Aires no se llegue a aplicar. -En CABA ya se aplica y, aparentemente, no con mucha adhesión… -Claro. La Ley, al ser dictada por el Congreso Nacional, en el fuero de Capital Federal se aplica. De hecho, hay una andanada de demandas que están entrando en Provincia de Buenos Aires que antes se las iniciaba en Capital Federal porque la tasa de interés era más beneficiosa. -¿Hay alguna relación entre este tema y las recientes declaraciones del presidente Macri respecto a la supuesta industria del juicio? -No puedo afirmarlo, pero vinculaciones siempre hay. La política en el Poder Judicial siempre está, son miradas. Ya pasó cuando salió la ley original en el año 96, en la época de Menem, y se mantuvo hasta ahora. Calculo que hay una bajada de línea a nivel legislativo. Pero igual, tuvo consenso. Por ejemplo, en el Senado Nacional se aprobó con 48 votos a favor, 2 en contra y una abstención. -¿Ud. ve un retroceso o un aporte positivo el tema de las Comisiones Médicas? -Yo lo veo como un retroceso porque impide al trabajador acceder a la justicia. En definitiva, la Comisión Médica está conformada por médicos. Ahora le agregaron un servicio de homologación: un asesor letrado que se agregó con la reforma del 2015 con el fin de darle un viso de juridicidad al tema, cuando son médicos los que están decidiendo cuestiones que son netamente jurídicas. Y en principio, no pueden ejercer esa función. -¿De qué depende que la Provincia incorpore esta modalidad? -La adhesión ahora está tramitándose por medio de una ley. En Diputados se aprobó sobre tablas, es decir, no hubo debate. Llegó al Senado, y el Colegio de la Provincia fijó su posición sobre el tema y logró que pasara a comisión. De hecho se está estudiando ahora mismo.

Adrián Ramírez, en Campana:"Ahora quedaría totalmente restringido la posibilidad de una apelación al dictamen de la Comisión Médica". Fioranelli: "La nueva Ley es impracticable en la Provincia" Presente durante la jornada consultamos al presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Marcelo Fioranelli, sobre la evolución de la nueva ley en la Legislatura provincial. "No queríamos –comentó- que se tratara sobre tablas como pasó en Diputados. Por eso organizamos una serie de encuentros informativos donde le explicamos a los Senadores de la Comisión de Legislación, que es imposible la aplicación de la nueva ley en la provincia. Principalmente, por una cuestión de disponibilidad de recursos: actualmente hay sólo seis Comisiones Médicas en funciones, lo que conlleva a que solamente puedan intervenir seis Tribunales, aquellos que tienen competencias sobre esas comisiones médicas. Por ejemplo, el Tribunal de Zárate intervendría en todos los casos de los Departamento Judiciales de San Nicolás, Zárate Campana, y Pergamino. Sostenemos que la Ley le niega el acceso a la Justicia al trabajador, ya que serán los médicos de las comisiones médicas los que definirán su incapacidad, la relación de ésta con el trabajo y si ese infortunio es indemnizable por la aseguradora de riesgos del trabajo. En definitiva, serán los profesionales de la medicina quienes aplicarán el derecho en vez de hacerlo un abogado o un juez. No existe "industria del juicio" ni tampoco mafias entre los abogados, por el contrario, existen deberes incumplidos por parte de las ARTs que no realizan la tarea preventiva por la que cobran: hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de sus asegurados; capacitar a los trabajadores; y realizar los controles previstos. Si las ARTs realizaran estas tareas, habría menos accidentes y por ende, menos demandas iniciadas. Pero la realidad indica que, para maximizar ganancias, no realizan los controles a los que se comprometen". Además, Fioranelli también manifestó su preocupación y desacuerdo con algunos pliegos que fueron elevados para el nuevo Tribunal de Trabajo de Campana del Poder Ejecutivo al Senado. "No tenemos intención de cuestionar la idoneidad y la honorabilidad de los postulantes, pero se trata de dos colegas que no conocen el distrito. Por sobretodo nosotros defendemos la territorialidad y la pertenencia, y por supuesto la idoneidad para ejercer el cargo. Es un estigma con el que debemos cargar, porque no ocurre en otros departamentos judiciales".

Alerta entre los abogados por un posible retroceso en los derechos del trabajador

