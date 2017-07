Fioranelli: ”La nueva Ley es impracticable en la Provincia”

Presente durante la jornada consultamos al presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Marcelo Fioranelli, sobre la evolución de la nueva ley en la Legislatura provincial. "No queríamos –comentó- que se tratara sobre tablas como pasó en Diputados. Por eso organizamos una serie de encuentros informativos donde le explicamos a los Senadores de la Comisión de Legislación, que es imposible la aplicación de la nueva ley en la provincia. Principalmente, por una cuestión de disponibilidad de recursos: actualmente hay sólo seis Comisiones Médicas en funciones, lo que conlleva a que solamente puedan intervenir seis Tribunales, aquellos que tienen competencias sobre esas comisiones médicas. Por ejemplo, el Tribunal de Zárate intervendría en todos los casos de los Departamento Judiciales de San Nicolás, Zárate Campana, y Pergamino. Sostenemos que la Ley le niega el acceso a la Justicia al trabajador, ya que serán los médicos de las comisiones médicas los que definirán su incapacidad, la relación de ésta con el trabajo y si ese infortunio es indemnizable por la aseguradora de riesgos del trabajo. En definitiva, serán los profesionales de la medicina quienes aplicarán el derecho en vez de hacerlo un abogado o un juez. No existe "industria del juicio" ni tampoco mafias entre los abogados, por el contrario, existen deberes incumplidos por parte de las ARTs que no realizan la tarea preventiva por la que cobran: hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de sus asegurados; capacitar a los trabajadores; y realizar los controles previstos. Si las ARTs realizaran estas tareas, habría menos accidentes y por ende, menos demandas iniciadas. Pero la realidad indica que, para maximizar ganancias, no realizan los controles a los que se comprometen".

Además, Fioranelli también manifestó su preocupación y desacuerdo con algunos pliegos que fueron elevados para el nuevo Tribunal de Trabajo de Campana del Poder Ejecutivo al Senado. "No tenemos intención de cuestionar la idoneidad y la honorabilidad de los postulantes, pero se trata de dos colegas que no conocen el distrito. Por sobretodo nosotros defendemos la territorialidad y la pertenencia, y por supuesto la idoneidad para ejercer el cargo. Es un estigma con el que debemos cargar, porque no ocurre en otros departamentos judiciales".