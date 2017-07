La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jul/2017 ”El Municipio acompañó a Thaiel y su familia desde el primer día”, aseguraron desde Desarrollo Social









Así se expresaron desde la dependencia municipal luego de que transcendiera un pedido de ayuda a través de las redes sociales. "El Municipio viene acompañando a Thaiel y su familia desde el momento en que sucedió el accidente. Los médicos del Hospital San José le salvaron la vida y luego estuvimos ayudando a su mamá a través de diferentes medios", señalaron ayer desde la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que transcendiera un pedido de ayuda a través de las redes sociales. Según detallaron desde la Secretaría, al momento de la derivación a San Fernando el Municipio se hizo cargo tanto del traslado de su familia como del alojamiento. Por entonces, el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni, visitó al pequeño y se puso cien por ciento a disposición de la familia. Además, se le entregaron medicamentos y un subsidio de $8.000 que aún no fue rendido. Días atrás, desde el área se comunicaron con la mamá explicándole que dichas facturas eran necesarias para poder seguir ayudándola económicamente. No obstante, también se le otorgó ayuda económica a través de un familiar. "Si bien el accidente ocurrió en enero, la familia comenzó a tramitar el certificado de discapacidad en mayo. Sin embargo, lo pusimos como prioridad y estamos próximos a entregárselo", manifestaron Y agregaron que también se está gestionando una pensión asistencial para que pueda tener IOMA como obra social. En cuanto a la silla, el martes 4 el Dr. Hugo Demergasso evaluó a Thaiel para indicar la silla que el Municipio va a alquilar hasta tanto se le consiga una propia. "Por otro lado – detallaron- el lunes el nene arrancó con las sesiones de kinesiología en el hospital municipal, y el traslado también corre por cuenta de la Secretaría. Hoy la mamá lo canceló, pero mañana debería retomar el tratamiento, que es diario, como estaba pautado." En cuanto a los traslados a Capital, ante la Secretaría no se solicitó ni gestionó ningún pedido de transporte. "Estuvimos y estamos a disposición de Thaiel y su familia, como Municipio hacemos todo lo que está a nuestro alcance porque entendemos por la difícil situación que están atravesando", señalaron. Y, por último, manifestaron que se encuentra a disposición la documentación que respalda todo lo anteriormente expuesto." Thaiel sigue sin despertar, pero le sacaron el respirador: El pequeño de 4 años ingresó al Hospital San… https://t.co/BTYdvpt4a1 #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 10 de febrero de 2017 ¡Fuerza Thaiel!: Llegó ahogado al Hospital y lo reanimaron; ahora lucha por su vida: El pequeño de 4 años… https://t.co/QgCkzS7Ovx #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 29 de enero de 2017

