Durante todo el día de ayer arreciaron los rumores, aun no confirmados, sobre una preocupante serie de despidos y suspensiones en la chocolatera de origen italiano Ferrero Rocher, que tiene su planta de producción en Los Cardales, sobre la ruta 6. Aunque los trabajadores aun no habían recibido al cierre de esta edición los telegramas notificando la novedad, de fuentes extraoficiales internas de la empresa se daba por hecho que en la planta se está encarando una suerte de "reestructuración" que busca adaptar la operación de la compañía a las condiciones actuales del mercado, y que en estos días significaría el despido y suspensión de alrededor de 40 trabajadores de linea de producción. Intentando aclarar los eufemismos, y según fuentes ligadas al mercado de las golosinas y los chocolates, las ventas de los productos de Ferrero en La Argentina no escapan a la tendencia general de los bienes de consumo, sufriendo una importante tendencia a la baja que parece no tener piso. Además, y en base a un cuidadoso análisis de los precios relativos, pudo saberse que Ferrero evalúa la importación de algunos de los productos que actualmente elabora en su planta de Los Cardales, lo cual avisora un oscuro futuro a los trabajadores de la empresa. Ferrero cuenta en la actualidad con 22 plantas industriales en diversos países del mundo, y mantiene operaciones directas o a través de distribuidores en 160 países de los cinco continentes. La facturación anual de la empresa a nivel global ronda los 9.000 millones de euros.



¿La crisis laboral llega a Los Cardales?

