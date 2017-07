La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jul/2017 Juegos Bonaerenses:

En la continuidad de los Juegos Bonaerenses 2017, días atrás se disputó la etapa local de Futsal y también la regional de Acuatlon con participación de jóvenes de nuestra ciudad. En el gimnasio "Pascual Sgro" del Club Ciudad de Campana se disputó la etapa local de Futsal, donde los ganadores fueron los equipos Sub 16 y Sub 18 del Colegio Aníbal Di Francia y el equipo Sub 14 del Colegio Dante Alighieri. En tanto, en la etapa regional que se realizó en el Club Náutico de Zárate, los atletas Bianca Amante y Franco Maffioli lograron imponerse ante sus rivales y continúan en la competencia camino a la final que se disputará en Mar del Plata.

