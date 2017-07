P U B L I C

El Secretario General de la Seccional Zárate de la UOCRA, Julio González, confirmó que este jueves se estará realizando una movilización en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del conflicto que se desató por los más de 600 despidos que se dieron en la central nuclear Atucha. De acuerdo a lo informado, los trabajadores de la construcción y de UECARA (los dos gremios afectados por la finalización de contratos en la central nuclear de Lima) estarán acompañados por otros sindicatos de la región que trabajan conjuntamente en el ámbito de la CGT Regional Zárate-Campana. Los trabajadores se manifestarían frente al Congreso de la Nación, el Ministerio de Energía y también el Ministerio de Trabajo. "Queremos que se tomen medidas por los despidos en Atucha", señaló González en declaraciones al sitio Impacto Local. "La única bandera será la del sindicato, esta marcha es sindical, no política", agregó. ¿LA CGT SE REÚNE CON ABELLA? El titular de la CGT Regional, Abel Furlán, confirmó en declaraciones a FM Futuro (931 Mhz) que el Intendente Sebastián Abella convocó a una reunión para este viernes por la mañana a los referentes de la entidad que él conduce. "Ojalá que recapacite y se ponga al lado de los trabajadores para minimizar cualquier impacto que tenga que ver con la pérdida de puestos de trabajo", señaló el dirigente metalúrgico, quien volvió a cuestionar a la gestión municipal por no sancionar la emergencia laboral: "Nosotros hemos pedido la emergencia laboral y que se ponga a trabajar para minimizar el impacto si esto sucediera. Nada más que eso. Lo hizo Zárate. Lo hizo la Intendenta de Baradero, que es del mismo signo político que Abella. Sin embargo no tuvo reparos y sancionó la emergencia laboral. En Campana, todavía se sigue porfiando esta cuestión. Me parece que se equivocan". Entrevistado por el periodista Mario Valiente, el también diputado nacional del FpV agregó: "El gobierno de Campana es coherente con su signo político. Hace lo mismo que hizo el presidente Macri cuando vetó la ley sancionada por el Senado de la Nación y la cámara de Diputados de Emergencia Laboral. Hay una ceguera en ese sentido, de estar queriendo hacer exactamente lo mismo, sin tener en cuenta que los perjudicados van a ser los vecinos de Campana. Cuando se pierden puestos de trabajo, los perjudicados no son solo quienes pierden el trabajo. Se va a resentir el comercio y todo el andamiaje económico de la ciudad. Porque es gente que gasta lo que gana en Campana. Yo le preguntaría al intendente ¿si cree que esa gente le va a poder seguir pagando las tasas municipales? No hay que escupir para arriba. Hay que tomar conciencia de la situación que terminan ocasionando estos escenarios. Porque se va incrementado la posibilidad cierta del conflicto social. Porque cuando se tiene mucha gente sin trabajo, sin cobertura médica, sin salario para poder sostener la comida, la gente va al municipio".

Convocan hoy a una movilización a Buenos Aires por los despidos en Atucha

