Los equipos que aún no entregaron las planillas podrán acercarlas a Castilla 393, de 8 a 16, hasta el viernes 14. Este viernes finaliza la inscripción para la competencia "Campana juega" que impulsa el Municipio. "Este miércoles concluimos nuestro operativo de retiro de planillas. Sin embargo, sabemos que hay escuelas que aún las están completando. Por eso, comunicamos que aquellos equipos que todavía no las entregaron podrán hacerlo hasta el viernes 14", informó el director de Juventud, Iván Gómez. Para ello, deberán acercarse personalmente a Castilla 393, de 8 a 16, los días jueves 13 y viernes 14. "Por el momento hay 38 equipos y más de 700 jóvenes inscriptos", añadió Gómez. Además expresó su satisfacción por la amplia convocatoria. "Junto con la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, estamos muy contentos por la respuesta de los chicos", dijo. "Campana Juega es algo nuevo para la ciudad. De alguna manera, nos recuerda a los juegos que se hacían en la época del intendente Calixto Dellepiane. Hace más de 20 años que no se hacía algo así. Por eso, para el Municipio es una gran satisfacción retomar una propuesta de estas características", comentó. Se prevé que la competencia se ponga oficialmente en marcha el próximo lunes 28, cuando se realicen clínicas que ofrecerán a los chicos diferentes herramientas para implementar en cada una disciplina e instancia del certamen destinado a alumnos de 4°, 5°, 6° y 7° año -en el caso de las escuelas técnicas-. "La idea de esta competencia tiene que ver con el trabajo en equipo y con tomar valores. Logramos tener una buena respuesta de los jóvenes porque entendieron que se trata de pasar tiempo juntos divirtiéndose", concluyó Gómez.

El Director de Juventud informó sobre el cierre de inscripciones

Últimos días: Este viernes finaliza la inscripción para "Campana juega". Concluyó el retiro... https://t.co/9gjpO7CrW8 #Agendacultural — LAD.FM (@LADdigitalFM) 13 de julio de 2017

Este viernes finaliza la inscripción para ”Campana juega”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: