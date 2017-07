La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jul/2017 La CGT Regional marchó en Buenos Aires por los despidos en Zárate y Campana







La delegación de trabajadores, gremialistas y políticos partió desde la rotonda de acceso a Zárate y fue recibida, tras una larga espera, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, no hubo avances. En el marco de las protestas por los despidos en Atucha, trabajadores y referentes gremiales nucleados en la CGT Regional Zárate Campana se movilizaron este jueves hacia la sede del Ministerio de Trabajo de Nación en Capital Federal en protesta contra la crisis laboral que se vive en nuestra región. Allí fueron recibidos por el número dos de la cartera, Ezequiel Sabor, pautándose una nueva audiencia para hoy al mediodía. La delegación salió de la rotonda de acceso a Zárate temprano por la mañana. Hizo escala frente al Congreso Nacional, para marchar desde allí hasta la sede de Trabajo en calle Alem, con la intención de forzar una reunión y obtener respuestas ante los despidos en Atucha y el complejo químico. El intendente Osvaldo Cáffaro iba en la primera línea de la columna. También se encontraban el diputado nacional y titular de la CGT Regional, Abel Furlán, y los líderes gremiales Julio González (UOCRA Zárate), Oscar Casco (Químicos) y Oscar Villarreal (UOCRA Campana), entre otros. "La política del gobierno nacional es encapsular los problemas, no hacerlos visibles a través de sus medios partidarios", señaló Cáffaro en declaraciones citadas por el medio digital Enlace Crítico. "Queremos que nos escuchen, esto no es política, es pedir trabajo", afirmó. Para Casco "es hora de que el gobierno revea estás políticas económicas que están destruyendo las fuentes de trabajo". El miércoles, afiliados a su sindicato comenzaron a recibir telegramas de despidos de parte de la empresa Carboclor. En tanto, Furlán exigió que el Gobierno "respete los derechos de los trabajadores" y termine con políticas que "han hecho un verdadero desastre en nuestra región". Tras una larga espera los representantes gremiales fueron recibidos por Sabor, aunque se retiraron de la sede ministerial sin avances. "No hay decisión política, administrativa ni financiera, para que las obras que están en proceso que son el Carem25 y las complementarias de las centrales nucleares puedan continuar", comentó Facundo Ocampo, asesor legal de la UOCRA. "Lo más grave es que en nuestro gremio ya tenemos 35 nuevos despedidos y la semana que viene peligran 140 puestos más de trabajo, lo que hace un total de 900 familias sin sustento", añadió. Cáffaro también expresó su bronca: "Me da vergüenza como argentino pero vamos a seguir luchando para que los trabajadores no queden fuera del sistema como quiere el gobierno nacional, no puede ser que el propio Estado no tenga los recursos para cubrir la obra de Atucha". La discusión en la mesa de Trabajo continuará a partir de las 12:30 de este viernes en avenida Callao 118.





REFERENTES GREMIALES DE LA ZONA, AYER EN PLENO CENTRO PORTEÑO. #Ahora La CGT Regional Zárate Campana se moviliza frente al Congreso por los despidos en Atucha pic.twitter.com/5LfMDF1j5i — Magui Felizia (@mawifelizia) 13 de julio de 2017

