La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jul/2017 El Tiempo en Campana:

Fresco y húmedo, con lluvias

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes será un día fresco, húmedo y algo ventoso en Campana, con el viento soplando del Sudeste. El cielo permanecerá nublado y hay probabilidad de lluvias, que se extenderían entre la mañana y el atardecer. Serán entre débiles y moderadas y acumularán unos 7 mm. Respecto a la temperatura, no se moverá a lo largo del día, rondando siempre los 14 grados. La situación meteorológica muestra la presencia de un frente estacionario sobre el Sur de Entre Ríos. Es el mismo frente que pasó ayer tarde como frío y que no evolución demasiado hacia el norte, quedando estacionado en la región mencionada. El viento del Sudeste aportará humedad que interactuará con el frente, favoreciendo la formación de nubes y éstas traerán lluvias. La temperatura será bien distinta a la que se produjo ayer (25 grados fue la máxima), estableciéndose en los 14 grados. Mañana sábado será un día complicado desde el punto de vista meteorológico. El frente estacionario avanzará hacia el sur como caliente y mantendrá inestable el tiempo sobre nuestra ciudad. Es posible que por algunas horas quedemos bajo la influencia del aire cálido y entonces la temperatura subirá hasta los 21 grados. Pero también se estará acercando un poderoso frente frío, cuyo pasaje está previsto para la media tarde. La segunda parte del día será la más crítica, porque el frente frío producirá precipitaciones a su paso y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 km/h. Serán del Sudoeste y traerán aparejado, además, un marcado descenso de la temperatura: de los 21 grados pasaremos a tener 9 grados a la noche. La invasión de aire frío de origen polar seguirá a lo largo de todo el domingo. Será un día de puertas adentro, porque habrá mucho viento y hará mucho frío: 8 grados es la máxima pronosticada, con una sensación térmica que no superará los 4 grados. El cielo se mostrará poblado de nubes amenazantes y por momentos habrá chaparrones de lluvia, con gotas muy frías. Seguramente la Costa Atlántica Bonaerense y las áreas serranas de la provincia recibirán una buena cuota de nieve ese día. El lunes amanecerá con heladas y 0º. Durante el día brillará el sol y seguirá frío con 9 de máxima Pronósticos Hoy, viernes 14: el cielo estará nublado y hay probabilidad de lluvias y algunos chaparrones. Será un día fresco y húmedo, con 13 grados de mínima y 15 grados de máxima. El viento soplará moderado del Sudeste, con algunas ráfagas. Mañana, sábado 15: la nubosidad será variable y aumentará durante la tarde. Hay probabilidad de lluvias y tormentas en la segunda parte del día. Estará templado y húmedo, pero bajará notablemente la temperatura con el inicio de la lluvia. El viento cambiará al Sudoeste y soplará con ráfagas muy fuertes. La mínima prevista es de 15 grados y la máxima de 21 grados, con 9 grados a las 21 horas. Domingo 16: estará mayormente nublado y hay probabilidad de chaparrones dispersos de lluvias. Será un día muy frío y ventoso, con el viento soplando regular a moderado del Sudoeste. La temperatura variará entre 4 grados de mínima y 8 de máxima.



El Tiempo en Campana:

Fresco y húmedo, con lluvias

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: