La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jul/2017 Cientos de docentes participaron de dos jornadas de capacitación en el Auditorio de Tenaris







Estuvieron a cargo de las especialistas en educación Desiree Pointer Mace y Laura Lewin, quienes brindaron herramientas para fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos. Fue una iniciativa del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA), promovida por Tenaris. Cientos de docentes de Campana y Zárate se congregaron en el Auditorio de Tenaris para participar de dos jornadas de capacitación brindadas por las especialistas en educación Desiree Pointer Mace y Laura Lewin, iniciativa organizada por el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA) y promovida por Tenaris. Ambas expositoras repasaron los principales desafíos del aula en el siglo XXI y brindaron estrategias para tender nuevos puentes con los alumnos. La presentación de Pointer Mace, profesional de reconocimiento internacional (es profesora y decana asociada para programas de posgrado de la Escuela de Educación de Alverno College, Estados Unidos), giró alrededor de los procesos de aprendizaje basados en aptitudes e inclusión efectiva, lo que requiere "una inversión del mapa en donde las capacidades del otro sean el punto de partida". Para lograrlo, los docentes no solo necesitan contar con un sólido conocimiento del contenido que van a impartir, sino también "indagar sobre esos temas, saber comunicarlos, gestionar bien el espacio en los entornos de aprendizaje y fomentar la interacción". "No olvidemos que estamos formando seres humanos que tienen que contar con la facultad de saber resolver problemas", remarcó. Días antes, Lewin (consultora académica y profesora invitada en la Universidad de California) le puso punto final a los tiempos de planificar la enseñanza pensando "en cómo aprenden los alumnos; hoy, a través de las neurociencias, ya sabemos cómo lo hacen y podemos utilizar esa información en su beneficio", aseguró. En el transcurso de su charla, titulada "El aula afectiva", señaló que para generar en el alumno "memoria a largo plazo" es necesario que los docentes "fortalezcan el vínculo que generan en el aula", centrándose "en las conexiones interpersonales y neurológicas" y en las "habilidades socioemocionales" de los chicos, "lo que marcará la diferencia a la hora de incorporar y recordar los conocimientos". Algunos asistentes compartieron sus impresiones de ambas charlas. "Los ejemplos que pudimos analizar no solamente explicaron la parte teórica sino que nos dieron pautas de cómo bajarla en las escuelas", afirmó Carina Bonuccelli, del Instituto Sagrada Familia de Los Cárdales. Por su parte, Verónica Martínez (Escuela Nº30 de Campana) comentó que la dimensión afectiva del aprendizaje "a veces queda relegada detrás de otros aspectos a resolver. Acá quedó claro que no tenemos que dejar que eso suceda, aplicando estrategias más integrales", aseveró. El gerente de Desarrollo Social de Tenaris, Luis Grieco, indicó que las jornada de capacitación "trataron temas vinculados en gran medida a los ejes de nuestro programa de educación no formal ExtraClase, que llevamos adelante en la Escuela Nº13 de Campana. La actualización de las prácticas pedagógicas es vital para una educación de calidad y comprometida con el desarrollo de nuestra comunidad", subrayó.





Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/lIWj4flVYW - Laura Lewin: "El Aula Afectiva".). — maribethlorenzo (@maribethlorenzo) 10 de julio de 2017 Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/lGkZVidyPI - Desiree y Michael Pointer-Mace en CIEDA. Videomemoria.). — maribethlorenzo (@maribethlorenzo) 12 de julio de 2017

Cientos de docentes participaron de dos jornadas de capacitación en el Auditorio de Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: