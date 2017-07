La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jul/2017 El Panóptico:

Bloqueos

Por Fabiana Daversa







Palabra moderna si la hay. Bloqueamos claves. Conversaciones. Cuentas de las redes sociales. Bloqueamos ingresos de los maridos que no pagan alimentos. Bloqueamos las calles de la ciudad para manifestarnos. Bloqueamos la entrada con el agente de seguridad. Bloqueamos salidas de estupefacientes de los aeropuertos. Bloqueamos el cuerpo. Bloqueamos el habla. Por qué utilizamos expresiones de la construcción para definirnos? El otro día me invitaron a cenar y el departamento parecía una oficina. Tantas horas pasan mis amigos en sus trabajos, que no pudieron más que extender el escenario hasta su casa. El año pasado alquilé la cabaña de un médico cirujano en la costa y para mi asombro, la cocina era similar a un quirófano. Luces extremadamente blancas, cuchillos afiladísimos y objetos de metal como decoración. Por supuesto los dueños no se dan cuenta de lo que reproducen en sus decorados. Bloqueamos el ingreso de energía vital, volviéndonos parte de nuestra propia construcción dura, material, alejada de la naturaleza divina que nos hace creativos. Nos volvimos robots, sin darnos cuenta. Mientras tanto, las máquinas se vuelven cada día más humanas.

