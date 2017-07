La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 14/jul/2017 La dirección de derecho humanos participó del acto de señalización de la ex R.I.B.A. de Morón







En este predio se coordinó, durante la última dictadura militar, la represión ilegal en la zona Oeste del conurbano. La Dirección de Derechos Humanos del Municipio participó del acto de señalización del centro clandestino de detención conocido como R.I.B.A. (Regional de Inteligencia de Buenos Aires), predio desde el cual se coordinó, durante la última dictadura militar, la represión ilegal en la zona oeste del conurbano incluyendo los partidos de Morón, Hurlingam, Ituzaingó, Merlo y Moreno. El emotivo acto fue organizado por la Dirección de Derechos Humanos de Morón junto al Archivo Nacional de la Memoria, la Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y otros organismos de la zona oeste. Durante el mismo, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, destacó que "en este lugar se secuestró, se torturó, se desapareció, y esto se repitió por toda la Provincia y el país. La señalización de los ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) es una política del Estado provincial, es la construcción de la memoria, es la reparación a las víctimas. Con la señalización de la Ex-RIBA estamos dando un paso más en ese sentido". Además de Cantón, en la ceremonia estuvieron presentes el Director del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchsevatsky, representantes de diversos organismos y responsables del área de Ituzaingo, Merlo, Moreno y de aquellos municipios que conforman el Bloque Regional tales como Tres de Febrero, Las Heras, General Rodríguez, Baradero, en tanto que, por Campana, asistió la directora de Derechos Humanos, Verónica Lamas.

