La escuela de Etchegoyen sigue inaccesible cuando llueve

Llegar a la escuela es una odisea con el mal tiempo. Los papás desesperados ya no saben donde reclamar y optan por dar clase en casa para aprovechar tantos días sin escuela. A la Escuela Nº 16 "Justo José de Urquiza" de Etchegoyen, partido de Exaltación de la Cruz, se accede desde la ruta 192 por un camino de 6 kilómetros. Desde la ruta 6 el trayecto es de 7 kilómetros hasta llegar al edificio escolar. Por los dos caminos la situación es la misma: apenas llueve los caminos se transforman en un barrial tal, que prácticamente impide el tránsito vehicular. En estos días invernales y lluviosos la situación se reitera día tras día. Partir hacia la escuela es una aventura cotidiana. A lo largo del camino los autos empantanados se van desperdigando, y solo la solidaridad de los demás conductores, o de los tractores que trabajan en la zona, permite continuar viaje en ocasiones. También es común ver a los chicos, mamás y docentes avanzar a pie trabajosamente con sus botas de goma en medio del barro, ya que cuando el auto se queda solo cabe seguir caminando. Las fotos que acompañan este artículo fueron tomadas por los propios papás esta semana. Esta situación lleva a perder gran cantidad de días de escuela, ya que muchos papás optan por hacer faltar a los chicos, y para no atrasarse con los estudios avanzan como pueden con tareas en casa. También son muchos los que sí o sí enfrentan el lodazal, ya que en la escuela espera el único plato caliente del día. La situación es desesperante. A lo largo delos años se han hecho infinidad de reclamos ante la delegación municipal, la Municipalidad, el Consejo Escolar, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. En todos lados se escucha y se comprende, pero no se hace nada. El panorama no es nuevo, y notas como esta salen regularmente en los medios, sobre todo cuando arrecian las temporadas de lluvias. La pretensión de los vecinos es que mínimamente se realice una tarea de consolidación del camino que lo haga mas resistente a las inclemencias del clima. Todo lo que piden es poder llegar a la escuela tranquilos. Los vecinos sufren el olvido y la desidia, y reclaman por ello. "Es que como somos pocos nadie se acuerda de nosotros. Prefieren sacarse la foto donde hay muchos votos" repiten con amargura. Es que estruja el alma contemplar el padecimiento que sufren estos chicos y sus papás para hacer lo que para la mayoría es tan sencillo: levantarse por la mañana y partir para la escuela.







