La Cancha de Independiente

Por Héctor A. Taborda







Fue un domingo de otoño que se vieron las últimas jugadas y se gritó el último gol. Después se cerró para siempre el amplio portón de chapa que vio pasar durante muchos años a tanta gente, para dar paso al nuevo Estadio Municipal, en Ameghino y Rivadavia en marzo de 1955. Cuando la calle Jean Jaures al llegar a Balcarce moría en su sitio de entrada, se vivía esa pasión futbolera que acompañó siempre a los campanenses desde el nacimiento del glorioso Reformer. Y fue precisamente el Independiente A. Club, desde su nacimiento en ese 1º de abril de 1905, el que le dio continuidad y jerarquía. Los primeros pasos del futbol criollo fueron en la manzana denominada "Los Eucaliptos" hasta la llegada de la Escuela Nº 16. Luego se trasladó al amplio rectángulo ya señalado. En este lugar se disputaron importantes encuentros vinculadios con la Federación del Norte, en donde el dueño de casa mostró su juego de alta categoría. Allá por 1940, hacía su debut con solo 13 años en la Primera del Club Alumni como arquero Pedro "Pilo" Luchetta, el mismo que se despidió de este fiel, dando la vuelta olímpica con San Lorenzo. Siendo el último título que se festejó en este lugar. En 1944 se afilió a la Federación del Norte el Club Arsenal,jugando de local en Independiente. Era la época de Fredy Larravide, Carlos Modarelli, Luis Bruni, Fernando Gonzalez, José Monrros, Nino Fiori, "Chacho" Luraschi, Hector Ontañon, Ismael, Ramón y Roberto Lorenzo, Félix Del Acqua, Luis Rodriguez, Arnedo Acciardi, "Pajarito" Suarez y entre otros Modesto Gonzalez. En agosto del mismo año Independiente se midió con SanLorenzo de la Capital Federal, que se presentó con: Heredia, Vanzini, Calderón, Borgnia, Mariani, Enrico, Arnaldo y Fernandez entre otras conocidas figuras. Por los dueños de casa: Ontañón, Antonio Riviello, Zendrini, Fiorda, Peca Perea, Mendoza, Besadas, Juan Agosti, Barbieri, Ferrúa, Angel Agosti, Simonelli, Varela, Martín, Díaz y García. En julio de 1946, Independiente había vuelto a jugar en la Liga Zarateña reuniendo a grandes valores, no obstante que muchos futbolistas campanenses militaba en entidades de Zárate. El 28 de julio los albinegros reciben en su field a Defensores Unidos. Ganó el local 1 a 0, gol del "Cordobés" Luis Rodriguez. La visita estaba formada por cinco de los once jugadores de Campana: Osvaldo Frattini, arquero, Juan Luchetta, back; Ismael Lorenzo, half; Arnedo Acciardi, insider y Jose Garaguso, wing izquierdo. Independiente formó con: Juan Ciancio; Enrique Zendrini y Hugo Poroli; Jorge Smith, Manuel Besada y Juan Agosti; José Monrrós, Domingo Larroca, Adolfo Campos, Raúl Ferrúa y Luis Rodriguez. Muchos clubes conocidos de AFA vinieron a jugar por diversos motivos, como SanLorenzo, Atlanta, Talleres de Remedios de Escalada y la 3ra de Boca Juniors con la actuación de Jaime Sarlanga. El torneo de los barrios adquirió en una época suma relevancia.Luego el 29 de setiembre de 1950 se reorganizó la Liga, despues de un período de receso. Y el fútbol organizado fue creciendo aún más en interés. En 1954, a menos de una año del adiós definitivo El Colmao reunía a estos valores: Aldo Maestri, Silvio Santos y Nelson Ayala, Gregorio Godoy, Raúl Arcos, Alfredo Alvarez, Oscar Casalone, Gualberto Gómez, Oscar Tremea, Carlos Cabrera y Luis Alvarez. "Yo jugué en esa cancha" dirían con orgullo: Osvaldo Gadea, Alberto Soimu, Edmundo Gambelli, Rogelio Baroni,Néstor Lacana,German Franco, Alberto Bouemerá, Ruben Gieco, Armando Larroca, Osvaldo Gariglio, Félix Prelato, Laudelino Gigena, Manuel Flores, José Modarelli, Lidio Martineli, Carlos Agnes, Félix Charlie, Roberto Frattini, Alfredo Serna, "Pichi" Giroldi, "Bocha" Paolini, Luis Tablas, Valentín Aguila, Carlos vallejos, Gandolfo Zardo entre tantos otros. Tuvieron el privilegio de ser los últimos campeones los clubes Atlético defensores de Campana y San Lorenzo en el 54. El primero en la Primera División de Ascenso con Sergio Cejas; Osvaldo Soto y Mario Robledo; Edgardo Lanolina, Martín Medina y Jorge Smith, Raúl Sapia, Eduardo Leguizamo y Juan Merli. Además jugaron entre otros valores Eleazar Cejas y Juan Tunecci. Por San Lorenzo en Primera: Pedro Luchetta; Luis Mendoza y Juan Luchetta; Rubén Reynoso, José María Alvarez y José Mendoza; Roberto Demouselle, Emilio Martinez, Juan Perez, Hector Cabrera y Anibal Mendoza. Y asoman para el recuerdo más protagonistas: Hector Cordero, Juan Dealacio, Oscar Heredia, Beto Osquiguil, Alberto Novoa, Roberto Diaz, Juan Bellanguer, Aroldo Russo, Osvaldo Garayalde, Carlos y Oscar Bottini, Jose "Colorado" Fernandez,Pedro Fraticeli, Jacinto Genovesi. Y la lista es tan grande como su misma historia. Arnaldo Croce fue el último goleador de su club 9 de Julio y del Torneo. Angel Peila, ex valor de Campana Orilla y Plaza Italia me comentó: "En el terreno de mi hogar estuvo colocado el arco del lugar de entrada a este campo deportivo, que fue testigo a lo largo de sus 26 años de momentos sumamente agradables para la vida de esta apasionante disciplina competitiva". En el año 1929 el Sr. Urtiaga les ofreció a los "albos" ese amplio lugar, cuando el entonces pueblo de Campana se perdía en esa zona en el descampado. Y pensar que a principio de marzo del ´55 se puso fin a este amplio rectángulo que supo depararnos tantas alegrías.

