Miguel Mudir (DT del CCC) "Tenemos que ser muy agresivos. Ellos tienen un buen ataque y contra y tenemos que ser agresivos desde el saque, además de distribuir bien la pelota para evitar la altura que tienen en el bloqueo”, --Miguel Mudir Con televisación de DeporTV, jugará desde las 20.30 horas en el gimnasio de Deportivo Morón, donde también se disputará la otra llave entre UAI y Boca Juniors. Las revanchas se jugarán el próximo viernes en el mismo escenario. Luego de superar a River Plate en Cuartos de Final, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana comenzará hoy lo segunda participación consecutiva en las semifinales de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. El año pasado cayó con Ciudad de Buenos Aires y, en esta oportunidad, chocará frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, equipo que se coronó campeón de las dos últimas ediciones del certamen y que, además, compite también en la Liga Nacional, máxima competencia del vóley argentino. De hecho, hoy presentará a varios de los refuerzos que utilizará en ese torneo como el central brasileño Jonadabe Carneiro Dos Santos y el opuesto Federico Pereyra, mientras que Franco Giachetta ya ha visto acción en esta División de Honor. "Tenemos que ser muy agresivos. Ellos tienen un buen ataque y contra y tenemos que ser agresivos desde el saque, además de distribuir bien la pelota para evitar la altura que tienen en el bloqueo", explico el entrenador Miguel Mudir en diálogo con La Auténtica Defensa. "Estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de afrontar este desafío", agregó el entrenador del CCC, quien se mostró "muy conforme" con lo que realizó su equipo frente a River Plate en Cuartos de Final: "Estuvimos imprecisos en el primer partido, pero la revancha en Núñez la jugamos muy bien, con mucha autoridad, siempre estuvimos en control del partido". Para contrarrestar el potencial que tiene Municipalidad de Lomas de Zamora (que en la Liga Nacional juega bajo el nombre Lomas Vóley), en el Tricolor apuesta por la experiencia de jugadores como Gabriel Arroyo, Guillermo García, Mariano Giustiniano y Lucas Gregoret, principales referencias ofensivas del Club Ciudad de Campana. "Hicimos un gran torneo y lo que suceda en la semifinal no va a cambiar eso. Nosotros vamos a presentar pelea con nuestras armas para tratar de llegar a la final", cierra Mudir respecto a su equipo, que arrastra una racha de ocho victorias consecutivas (no pierde desde la 9ª fecha de la fase regular de la División de Honor, cuando cayó con Boca Juniors como local). El primer juego de esta serie semifinal se disputará esta noche, desde las 20.30 horas, en el estadio Gorki Grana del Deportivo Morón. Éste ha sido el escenario elegido por DeporTV, que transmitirá el partido en directo, mientras que el inicio de la otra semifinal, que disputarán UAI vs Boca Juniors desde las 18 horas, será emitido en diferido por el mismo canal. Ambas series continuarán el próximo viernes en el mismo escenario, cuando se disputen los segundos juegos de manera invertida: Ciudad vs Lomas a las 18 horas y UAI vs Boca a las 20.30. Sin embargo, en caso de necesitarse un tercer encuentro para definir alguna de las series, sí habrá ventaja de localía para los que terminaron en mejor posición durante la fase regular, cuando UAI fue 1º y Ciudad de Campana, 2º.

