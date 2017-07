Luego de no poder jugar el pasado fin de semana ante Atlético Baradero, el Tricolor busca asegurar el "1" de su Zona. Por la 10ª y última fecha de la Zona 1 del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana visitará esta noche a Sportivo Pilar. El Tricolor, que en la jornada pasada debió suspender su juego ante Atlético Baradero, buscará el triunfo que le asegure el "1" de la zona y, de esa manera, también el pase a las semifinales del certamen. Es que el mejor de cada zona avanzará directamente a la etapa de los cuatro mejores, mientras que los que terminen 2º y 3º se cruzarán para definir a los otros dos clasificados a semifinales. En ese sentido, en caso de ganar hoy el CCC quedará todo definido. El Tricolor irá junto a Atlético Pilar (ganador de la Zona A2) directo a semifinales, mientras que Presidente Derqui y Defensores Unidos (2º y 3º de la A1) se cruzarán en el repechaje frente a Independiente de Zárate y Sportivo Escobar (2º y 3º de la A2). La novedad de las últimas horas en la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana es que se decidió que no haya descensos este año, por lo que Sportivo Pilar, Atlético Baradero y Central Buenos Aires no deberán disputar un triangular por la permanencia. La idea de la ABZC es que, con el ascenso que surja del Nivel B, el próximo Torneo Oficial cuente con 10 equipos en el Nivel A. NIVEL B En la segunda categoría del Oficial de la ABZC resta definir al mejor equipo de la Zona 1. Ello se conocerá con el choque que sostendrán Deportivo Arenal y Náutico San Pedro en Ingeniero Maschwitz (ambos llegan con el mismo registro a esta última fecha: 8 victorias y una derrota). En tanto, el tercero de esta Zona B1 es el Campana Boat Club (7-3), mientras que en cuarta posición quedó Independiente de Escobar (3-7). Estos cuatro equipos avanzaron a los Cuartos de Final y se cruzarán con los mejores cuatro de la B2. Esa zona fue ganada por Sportivo Escobar "B", que terminó invicto con record de 10-0 y se medirá con Independiente (E) en el arranque de los playoffs. En segundo lugar quedó Náutico Zárate (7-3), que será el rival del Boat Club en la serie de Cuartos de Final. En tercero se ubicó Ingeniero Raver de Los Cardales (4-6); y cuarto quedó Peñarol de Pilar. Estos dos equipos se medirán con Arenal y Náutico San Pedro, dependiendo el cruce del resultado que defina al "1" de la Zona B1.

Ciudad de Campana visita a Sportivo Pilar

