POLÉMICO FALLO PARA ATL PARANA - ALL BOYS En un fallo muy llamativo, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio por terminado el encuentro que disputaban Atlético Paraná y All Boys que debió ser suspendido a 13 minutos del final, cuando estaban 0-0, luego que un proyectil impactara en la cabeza del juez de línea Lo llamativo del fallo es el contexto de ese empate: es que los entrerrianos estaban con un jugador menos, una situación que buscaba aprovechar el equipo de Floresta. Así, la Comisión Directiva de All Boys, enojada por la resolución, dejó trascender que apelará el fallo solicitando la continuidad del cotejo. Es que con el punto bajó su coeficiente en los Promedios y aunque tomó más distancia de Douglas Haig (le lleva cuatro puntos), quedó por debajo de Independiente Rivadavia (son sus rivales "directos" porque dividen por la misma cantidad de juegos). El encuentro se jugará el domingo en Mitre y Puccini, desde las 15 horas y con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Luego de la derrota sufrida el miércoles en Corrientes frente a Boca Unidos, el plantel de Villa Dálmine ya se prepara para recibir el domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza en un duelo clave para la tabla de los Promedios, dado que ninguno de los dos equipos tiene todavía asegurada la permanencia en el Nacional B. El encuentro, correspondiente a la 44ª fecha del campeonato se disputará desde las 15 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Hernán Mastrángelo, quien estará secundado por los asistentes Andrés Barbieri y Ramiro Cabrera (el cuarto árbitro será Ignacio Lupani). Para el Violeta será una gran oportunidad de alcanzar el objetivo tan deseado: estar matemáticamente salvado del descenso. Para ello le alcanzará con un empate frente a "La Lepra" mendocina, aunque otros resultados de esta fecha 44 también podrían determinar la permanencia del Violeta (como una victoria de Juventud Unida de Gualeguaychú sobre Crucero del Norte). En cuanto a lo futbolístico, el DT Felipe De la Riva podrá volver a contar con el uruguayo Juan Alsina, quien retornaría a la formación titular como lateral por la derecha en reemplazo del juvenil Federico Acosta. CÉRICA: "VAMOS A JUGAR CONTRA UN GRAN RIVAL" Tras la caída ante Boca Unidos, el delantero Ezequiel Cérica se refirió al choque que se avecina ante Independiente Rivadavia: "Vamos a jugar contra un gran rival y tenemos que tratar de que los tres puntos queden en casa, porque sabemos que en nuestra última presentación como local no dejamos la mejor imagen, y aunque ya cambiamos la cara en Corrientes, es importante ganar porque nuestra idea es sumar la mayor cantidad de puntos", señaló en declaraciones a FM Radio City. "Ellos salieron de la zona de descenso, pero tampoco se pueden relajar", agregó en referencia a un partido que calificó como "otra final". En cuanto a la derrota frente a Boca Unidos, "Pastel" analizó: "Fue un partido duro. Ellos nos complicaron en el primer tiempo, pero lo pudimos manejar. Y en el segundo tiempo, creo que lo tuvimos controlado, pero fallamos oportunidades y quedamos 2-0 abajo. Pudimos descontar rápido y tuvimos chances para empatarlo en el final, pero no se dio. Igualmente creo que cambiamos la imagen que dejamos con Central Córdoba" En ese sentido, el autor del gol Violeta en la noche correntina añadió: "Estamos tranquilos porque el equipo respondió y demostró carácter". GANÓ CHACARITA Ayer, en el cierre de la 43ª fecha, Chacarita venció 3-1 a domicilio a Los Andes y de esa manera igualó la línea de Guillermo Brown de Puerto Madryn en la lucha por el segundo ascenso. Ahora, ambos conjuntos tienen 71 puntos, aunque el Funebrero adeuda 74 minutos de su partido ante Juventud Unida de Gualeguaychú, el cual se completará el jueves 20 de julio. El otro choque disputado ayer terminó sin goles, dado que Juventud Unida no pudo como local ante San Martín de Tucumán. Así, el elenco entrerriano cayó en zona de descenso directo, de la que salió Crucero del Norte. Igualmente, todo sigue muy apretado en la parte baja de los Promedios y cualquier cosa puede suceder en la definición. RESULTADOS FECHA 43: Almagro 2 (Ariel Cháves y Francisco Grahl) - Brown 0; Flandria 1 (Franco Costa) - Crucero del Norte 1 (Leandro Fernández); Nueva Chicago 1 (Paul Charpentier) - Argentinos Juniors 2 (Braian Romero -2-); Ferro Carril Oeste 1 (Bruno Barranco) - Guillermo Brown 2 (Lucas Landa y Rubén Ramírez); Independiente Rivadavia 3 (Diego Cardozo, Gastón González y Cristian Tarragona)- Douglas Haig 0; Santamarina 1 (Martín Michel) - Estudiantes SL 0; Central Córdoba 1 (Osvaldo Miranda) - Atlético Paraná 2 (Felipe Cadenazzi -2-); Boca Unidos 2 (Osmar Ferreyra y Gonzalo Ríos) - Villa Dálmine 1 (Ezequiel Cérica); Gimnasia 1 (Juan Arraya) - Instituto 1 (Guido Mainero); Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - San Martín (T) 0; Los Andes 1 (Rodrigo Bogado) - Chacarita 3 (Rodrigo Salinas -2- y Elías Alderete). Libre: All Boys.

CÉRICA, QUE LLEGÓ A 9 GOLES EN EL TORNEO, DESTACÓ QUE ANTE BOCA UNIDOS, EL EQUIPO CAMBIÓ LA IMAGEN DEJADA FRENTE A CENTRAL CÓRDOBA. NACIONAL B - FECHA 44 DOMINGO - 11.00 horas: Brown (A) vs Central Códoba (Sde) / Alejandro Castro - 13.15 horas: Guillermo Brown vs Almagro (TV) / Pedro Argañaraz - 15.00 horas: Villa Dálmine vs Indep. Rivadavia / Hernán Mastrángelo - 15.15 horas: Chacarita vs Gimnasia (J) (TV) / Andrés Merlos - 15.30 horas: All Boys vs Ferro Carril Oeste (TV) / Facundo Tello - 16.00 horas: Instituto vs Nueva Chicago / Gerardo Méndez Cedro LUNES - 15.00 horas: Atlético Paraná vs Boca Unidos / Guillermo González - 20.00 horas: Douglas Haig vs Santamarina / Ramiro López - 20.00 horas: Estudiantes (SL) vs Flandria / Luis Álvarez - 21.00 horas: San Martín (T) vs Los Andes / Diego Ceballos - 21.00 horas: Crucero del Norte vs Juventud Unida / Bruno Bocca LIBRE: Argentinos Juniors #Video ?? | El resumen del partido frente a @ClubBocaUnidos a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa. https://t.co/kUYQjggRyo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de julio de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine ya trabaja con la mira puesta en Independiente Rivadavía de Mendoza

