El Tricolor mostró temple y jerarquía en el momento más caliente del partido y se impuso en un tie break que perdía 9-6. La revancha será el próximo viernes. "Le pusimos rock". A segundos del final del partido, con las pulsaciones a mil, pero una sonrisa enorme, el experimentado Guillermo García matizaba con esa frase el cierre caliente que había tenido el encuentro que Ciudad de Campana le ganó 3-2 anoche a Municipalidad de Lomas de Zamora en el inicio de la serie semifinal de la División de Honor. Fue por 24-26, 25-23, 25-19, 21-25 y 15-11 en el gimnasio de Deportivo Morón (con televisación de DeporTV), donde el Tricolor mostró temple y jerarquía para quebrar el juego en el momento justo, quizás, el más adverso de toda la noche. Es que estaba 8-6 abajo en el tie break cuando Iván Postemsky le puso la mano a una bola que el juez de red consideró punto para Lomas. Esto no sólo dejó 9-6 abajo al CCC, sino que encendió airados reclamos de sus jugadores que llevaron al árbitro principal a mostrar una tarjeta amarilla. La situación enojó al Tricolor y de ese enojo salió lo mejor del equipo que dirige Miguel Mudir. Es que la jerarquía y experiencia de hombres como García y Gabriel Arroyo explotaron en ese momento caliente y torcieron el rumbo del juego ante un Lomas que se molestó con los desahogos (festejos) de los jugadores campanenses. Así, el CCC lo dio vuelta (10-9) con contras de García y bloqueos de Arroyo y terminó festejando 15-11 con un toque sutil del central en un primer tiempo que le sirvió Esteban Simaro. Antes, el partido había arrancado muy parejo en sus dos sets iniciales. En el primero, Ciudad entregó muchos errores y no pudo generar contraataques, razón por la que Lomas encontró un espacio para ganarlo 26-24. En el segundo se mantuvo la paridad, pero el CCC se mostró más fino en los detalles y concentrado para cerrar el parcial en el momento de definición (25-23). Luego, en el tercero surgió lo mejor del CCC (25-19). Activo en defensa, siempre mantuvo viva la pelota y contó con un Guillermo García encendido de contra para tomar una ventaja que sostuvo hasta el final del set con más defensa y variantes en ataque (positivo ingreso de Lautaro Schiro para alternar ataques con Mariano Giustiniano y Lucas Gregoret). Finalmente, en el cuarto set, el Tricolor perdió intensidad, mientras que Lomas mejoró en el bloqueo y aprovechó al máximo la capacidad ofensiva del indomable Federico Pereyra para mandar el encuentro al quinto set (25-21). Pero Lomas terminó pagando cara esa dependencia en el tie break, porque se quedó sin contundencia en las alternativas que buscó su armador Riganti y, entonces, le dio la posibilidad de resurgir a un equipo de jerarquía y experiencia como el CCC. El segundo juego de la serie será el próximo viernes en el mismo escenario, pero desde las 18.30 horas. En caso de ganar, Ciudad accederá a la final. Si no lo consigue, tendrá una segunda chance, el miércoles 26 en nuestra ciudad. En la otra llave semifinal, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) levantó anoche dos sets de desventajas y superó en tie break a Boca Juniors, que quedo obligado a ganar para forzar un tercer y definitorio partido.

Ciudad venció a Lomas y quedó a un triunfo de la final

