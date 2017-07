La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/jul/2017 Raineri y Cazador anunciaron la unificación del Bloque Cambiemos







El líder vecinalista, que buscará su reelección como candidato a tercer concejal, se sumó al oficialismo destacando el gran trabajo que viene realizando el Intendente y su equipo en menos de dos años de gestión. El concejal y presidente del Bloque Cambiemos, Mariano Raineri, y el edil Carlos Cazador anunciaron ayer la unificación del bloque de concejales de Cambiemos con el de Primero Campana. De esta manera, el líder vecinalista, que buscará su reelección como candidato a tercer concejal, se sumó oficialmente a Cambiemos, destacando el gran trabajo que viene realizando el Intendente y su equipo en menos de dos años de gestión. En cuanto al manejo interno del cuerpo legislativo y a la parte operativa, no habrá modificaciones. Solo se cambiará y se limitará el uso de la palabra, explicaron los ediles en conferencia de prensa. En este sentido, Raineri enfatizó que hasta el momento Cambiemos y Acción Comunal Primero Campana (ACPC) funcionaban como un interbloque "donde siempre trabajamos mancomunadamente para trabajar muchos proyectos importantes y funciones que no son importantes para la función ejecutiva pero si para los vecinos." Y sumó: "Dentro de nuestras tomas de decisiones siempre tuvimos el mismo horizonte, aun con fundamentos diferentes. Cambiemos es un espacio muy amplio con pluralidad de opiniones que se logró gracias a que se reciben adhesiones constantes y se escuchan todas las voces." "Quiero agradecerle al intendente Sebastián Abella por depositar su confianza en mi y por abrirme siempre las puertas para escucharme, al igual que el presidente del HCD, Sergio Roses, y todos los concejales del bloque", mencionó Cazador. "A partir de hoy –agregó- seré parte de la estructura del bloque Cambiemos, pero que lo integre no es algo nuevo ya que hace mucho tiempo que vengo trabajando con el intendente Sebastián Abella", mencionó Cazador. "Mi integración a este espacio político y mi candidatura a concejal en estas nuevas elecciones, es producto de un acuerdo general que se hace a través de los partidos políticos", añadió el edil. Asimismo, mencionó que proyectos muy importantes e "inéditos" que se llevaron en la ciudad se dieron a través de la aprobación de los dos bloques en pos del beneficio de los vecinos y rechazadas por la oposición, como el Plan de Mejora Integral para el transporte público, que incluye 38 cuadras de asfalto por las que pasa el colectivo de distintos barrios de Campana. "Los bloques opositores levantan la mano para rechazar proyectos que son beneficiosos para los vecinos pero que no lo son políticamente para su partido. Si rechazaron un proyecto tan importante para los vecinos, no quiero imaginar como responderán a otros proyectos políticos si llegasen a liderar", concluyó Cazador al referirse a los proyectos vetados por otros bloques.

